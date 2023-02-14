По данным западной разведки, Россия стягивает авиацию к границам Украины

По словам одного из собеседников издания, сухопутные силы РФ истощены, поэтому Кремль в рамках нового наступления может сделать ставку на сохранившуюся авиацию. В НАТО считают, что Россия готовится начать воздушную кампанию, задействовав около 80 процентов своей военной авиации, и попытается вывести из строя ПВО Украины.

Источники Financial Times говорят, что в связи с этим вопрос укрепления украинской ПВО был приоритетным на последней встрече западных союзников, отодвинув на задний план тему поставок истребителей в Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи НАТО в Брюсселе 14 февраля заявил журналистам, что пока не наблюдает признаков наращивания российской авиации у границ Украины. «Но мы знаем, что у России остается значительное количество авиации в запасе. Именно поэтому мы подчеркиваем, что нам нужно сделать все возможное, чтобы дать Украине как можно больше возможностей противовоздушной обороны», – приводит его слова «Би-би-си».

Также министр обороны США сказал, что у нет никаких сообщений для прессы о поставках истребителей в Украину.