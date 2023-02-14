ФОТО И ВИДЕО ⟩ Замечая поблизости арендованный автомобиль, следует быть предельно осторожным

В ночь с пятницы на субботу был проведен еще один рейд, который в первую очередь был направлен на автомобили Bolt Drive и Citybee. «Семь водителей подозревались в вождении в нетрезвом виде, кроме того, мы обнаружили в машинах наркотики и поймали одного разыскиваемого, который пытался скрыться», – сказал руководитель патрульной службы полицейского участка Ида-Харью Пирко Пярила.