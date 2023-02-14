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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Замечая поблизости арендованный автомобиль, следует быть предельно осторожным

rus.postimees.ee
Замечая поблизости арендованный автомобиль, следует быть предельно осторожным
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Фото: Kuvatõmmised Twitterist/Elu24 kollaaž

В ночь с пятницы на субботу был проведен еще один рейд, который в первую очередь был направлен на автомобили Bolt Drive и Citybee. «Семь водителей подозревались в вождении в нетрезвом виде, кроме того, мы обнаружили в машинах наркотики и поймали одного разыскиваемого, который пытался скрыться», – сказал руководитель патрульной службы полицейского участка Ида-Харью Пирко Пярила.

Задержаны также трое водителей без водительских прав, и, по словам Пярила, были и те, кто арендовал автомобиль под чужим именем.

В течение всех выходных повышенное внимание уделялось проверкам водителей транспортных средств на алкогольное опьянение. Всего было проверено более 500 водителей, 111 из которых находились за рулем арендованного автомобиля. В нетрезвом состоянии подозревались 14 водителей, половина из них использовала арендованный автомобиль.

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