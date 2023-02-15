Гражданин Латвии Юрис довольно часто ездил на своем Volvo V70 через эстонско-латвийскую границу в конце прошлого и в начале этого года. Он перевозил коробки в багажнике и салоне автомобиля.
Более сотни тысяч сигарет: на эстонской границе латвийца поймали на контрабанде
Вечером 24 января Юрис вновь проехал через погранпереход Икла, где был задержан сотрудниками Налогово-таможенного департамента. В машине обнаружили 100 000 сигарет L&M без акцизных номеров были обнаружены в десяти коробках. На немаркированные сигареты осталось неуплаченным 16 335 евро акцизного сбора.
Юрис уже совершил не менее шести таких поездок.
Латвийца приговорили к полутора годам лишения свободы, но приговор не будет отбыт, если он не совершит умышленное преступление в течение двух лет.
Перед возвращением на родину Юрису вернули вернули один из двух телефонов, карты клиента и наличные. Второй мобильный и 100 000 контрабандных сигарет утилизируют.
Платить акциз Юрису не нужно, однако он должен заплатить Налогово-таможенному департаменту чуть более 700 евро в качестве процессуальных издержек.