На землетрясении в Турции наживаются мошенники – они собирают деньги якобы на помощь пострадавшим

Для дальнейшей проверки мы попросили коллег из центра технических исследований BBC Blue Room попытаться создать аналогичные изображения с использованием того же программного обеспечения.

Они запросили у программы «изображение пожарного после землетрясения, спасающего маленького ребенка в шлеме с греческим флагом», и получили следующие варианты:

Кроме того, один из приведенных адресов криптокошелька использовался в мошеннических и спам-твитах с 2018 года. Другой адрес был размещен в российской социальной сети ВКонтакте вместе с порнографическим контентом.

Когда Би-би-си попыталась связаться с владельцем этого аккаунта, на том конце ответили, что связь очень плохая, однако прислали ответы на наши вопросы, переведенные через онлайн переводчик Google Translate:

«Моя цель - быть способным помочь людям, пострадавшим от землетрясения, если я смогу собрать средства. Люди замерзают в зоне катастрофы, еды нет, особенно для младенцев. Я могу доказать весь процесс с помощью чеков».

Однако ни чеки в доказательство своих намерений, ни каких-либо подтверждений своей личности владелец аккаунта так и не прислал.

Некоторые мошенники для сбора средств создают в Твиттере поддельные учетные записи и публикуют ссылки на кошельки PayPal.

Акс Шарма, эксперт по кибербезопасности в Sonatype, говорит, что эти учетные записи ретвитят новостные статьи и отвечают на твиты знаменитостей и компаний, чтобы привлечь к себе внимание.