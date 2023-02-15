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Шестимесячный Euribor превысил 3,1%

rus.postimees.ee
Шестимесячный Euribor превысил 3,1%
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, превысила отметку в 3,1%, пишет rus.err

Ставка Euribor, которая оставалась отрицательной с ноября 2015 года, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, а 12 октября перевалил за 2%.

В начале января ставка составляла 2,732%, 1 февраля превысила 3%, а 13 февраля составила 3,102%.

Самым высоким Euribor был в октябре 2008 года - 5,4%. Эксперты по экономике прогнозируют, что в текущем году ставка может вырасти до 4%.

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