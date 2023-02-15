СТАТИСТИКА ⟩ Число безработных уменьшается второй год подряд

Второй год подряд снижается как число безработных, так и уровень безработицы. Безработных в 2022 году было 40 200, то есть на 2900 человек меньше, чем годом ранее. За год уровень безработицы снизился с 6,2% до 5,6%.

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева отметила, что в прошлом году более всего уровень безработицы снизился в Тартуском и Пярнуском уездах. «Этот показатель снизился также в Ида-Вирумаа, в то же время в Харьюмаа (за исключением Таллинна) и в Ляэне-Вирумаа уровень безработицы повысился. В Таллинне как число безработных, так и уровень безработицы по сравнению с прошлым годом остались на том же уровне», - сказала Вассильева.

В прошлом году значительно увеличилось количество занятых на рынке труда. «Если годом ранее количество занятых еще снижалось, то в 2022 году работающих прибавилось. При этом среди занятых добавилось больше женщин, чем мужчин», - уточнила Вассильева.

Если в 2021 году общее количество занятых в возрасте 15–74 лет в Эстонии составило 650 500, среди них 329 500 мужчин и 321 000 женщин, то в 2022 году количество занятых увеличилось на 26 900 и достигло 677 400 человек (341 700 мужчин и 335 700 женщин), что является самым высоким показателем за последние годы. Уровень трудовой занятости по сравнению с прошлым годом вырос в той же степени, то есть на 2,5 процентных пункта: с 66,7% (в 2021 г.) до 69,2% (в 2022 г.).

По оценке аналитика, прежде всего рост обусловлен количеством неактивных людей. «В 2022 году неактивных на рынке труда было 260 800, то есть на 21 500 человек меньше, чем годом ранее. Вероятно, многие из них уже успели устроиться на работу, поэтому уровень участия в рабочей силе по сравнению с 2021 годом повысился на 2,2 процентных пункта и в прошлом году достиг 73,3%», - сказала Вассильева.

В 2022 году увеличилось количество работающих как с полной, так и с частичной занятостью, однако работающих с частичной занятостью добавилось больше - их число достигло 102 000 человек, что на 14 500 человек больше, чем годом ранее. Количество занятых на полную ставку увеличилось по сравнению с 2021 годом на 12 400 и в 2022 году достигло 575 200 человек.