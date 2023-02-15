Рейтинг политических партий за неделю существенно не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ по-прежнему сильно опережает расположившуюся на второй строчке Консервативную народную партии (EKRE), но в то же время поддержка реформистом упала ниже 30 процентов.
Рейтинги: поддержка Партии реформ упала ниже 30 процентов
Замыкает тройку лидеров Центристская партия, которой продолжает сокращать отставание от консерваторов.
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 29,7 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21 процент, а Центристскую партию 19,8 процента.
За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,8%, число сторонников EKRE выросло на 0,3%, а показатели Центристской партии улучшились на 0,7%.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11 процентов), Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 7,2 процента и «Отечество» (7,1 процента).
Если бы выборы состоялись сегодня, то в новом составе Рийгикогу Партия реформ получила бы 33, EKRE 23 места, Центристская партия 21, «Ээсти 200» 11, социал-демократы 7, а «Отечество» 6 мест.
Баланс сил был бы чрезвычайно тонким. Теоретически возможна коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и соцдемов, но в общей сложности у них будет только 51 место. У коалиции EKRE-центристы-отечественники было бы 50 мест, и, таким образом, им не хватало бы только одного места для большинства. Единственной реалистичной коалицией выглядит союз Партии реформ и Центристской партии, у которых было бы 54 места.
Всего коалиционные партии поддерживают 44 процента респондентов, а оппозиционные 40,8 процента.