Рейтинги: поддержка Партии реформ упала ниже 30 процентов

Баланс сил был бы чрезвычайно тонким. Теоретически возможна коалиция Партии реформ, «Ээсти 200» и соцдемов, но в общей сложности у них будет только 51 место. У коалиции EKRE-центристы-отечественники было бы 50 мест, и, таким образом, им не хватало бы только одного места для большинства. Единственной реалистичной коалицией выглядит союз Партии реформ и Центристской партии, у которых было бы 54 места.