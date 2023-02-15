На болотах Эстонии начинается охота на нарушителей

«Трудно усомниться в необходимости этого ограничения, поскольку свинец токсичен для птиц, животных и человека, - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу. - Наша долгосрочная цель - полностью прекратить использование ядовитой дроби, но это невозможно осуществить за один день. Охотникам нужен переходный период, чтобы адаптироваться к изменениям и постепенно заменить свинцовую дробь на другую, а при необходимости поменять и оружие».

Запрет на использование свинцовой дроби для охоты на водоплавающих птиц действует уже 10 лет. С середины февраля охотникам нельзя использовать или иметь с собой свинцовые боеприпасы на заболоченных территориях или вблизи водоемов, в том числе при охоте на диких птиц и мелкую дичь.

«Эстония - исключительно богатая водно-болотными угодьями и водоемами страна, поэтому охотники, которые используют свинцовую дробь, должны быть очень внимательны. При охоте в заболоченных местах или вблизи водоемов следует учитывать, что инспекторы Департамента окружающей среды могут проверить боеприпасы с целью удостовериться в том, что охотник не использует запрещенную свинцовую дробь. В течение первых шести месяцев мы будем уделять больше внимания тому, чтобы все охотники были осведомлены об изменении. Наказание не является самоцелью», - пояснил Аварсалу.

Глава Союза охотников Эстонии Тынис Кортс напомнил, что охотники начали переход на бессвинцовые боеприпасы ещё 10 лет назад, когда Закон об охоте запретил использование свинцовой дроби для охоты на водоплавающих птиц.

«Теперь наступил следующий этап, когда свинцовую дробь не будут использовать на заболоченных территориях. Это, безусловно, большое изменение для охотников, реализация которого требует времени на привыкание. Использование альтернативных боеприпасов требует как переобучения, так и, при необходимости, адаптации старого оружия к новым боеприпасам или замены этого оружия», - пояснил Кортс.

Департамент окружающей среды и Земельный департамент разработали специальную электронную карту, куда внесены как водно-болотные угодья, так и буферные зоны водоемов.