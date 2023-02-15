Отть Тянак – человек не слова, а дела. Поэтому окружающие, в том числе и журналисты, нечасто видят улыбку на его лице. Но после победы в ралли Швеции улыбка практически не сходила с его лица.
Команда M-Sport потроллила Тянака: мы и не знали, что он может столько смеяться
Команда M-Sport потроллила Тянака: мы и не знали, что он может столько смеяться
На это обратила внимание и команде M-Sport, которая немного потроллила гонщика в социальных сетях.
«Админ группы полагает, что Тянак очень счастлив. (Мы и не знали, что он способен так много смеяться)», - написала команда гонщика.
Admin thinks @OttTanak is a pretty happy guy.— M-Sport (@MSportLtd) February 12, 2023
(We didn’t think he could smile this much). pic.twitter.com/sJ5MLzYbp2
О требовательности и достаточно суровой манере общения Тянака спросили и у руководителя M-Sport Малькольма Уилсона.
Он ответил просто:
«Мы же хотим сделать машину лучше. Поэтому нужно его уважать. Отть знает, что мы его поддерживаем, иначе бы не вернулся в M-Sport».
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