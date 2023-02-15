Команда M-Sport потроллила Тянака: мы и не знали, что он может столько смеяться

На это обратила внимание и команде M-Sport, которая немного потроллила гонщика в социальных сетях.

«Админ группы полагает, что Тянак очень счастлив. (Мы и не знали, что он способен так много смеяться)», - написала команда гонщика.

Admin thinks @OttTanak is a pretty happy guy.



(We didn’t think he could smile this much). pic.twitter.com/sJ5MLzYbp2 — M-Sport (@MSportLtd) February 12, 2023

О требовательности и достаточно суровой манере общения Тянака спросили и у руководителя M-Sport Малькольма Уилсона.

Он ответил просто: