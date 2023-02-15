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Команда M-Sport потроллила Тянака: мы и не знали, что он может столько смеяться

rus.postimees.ee
Команда M-Sport потроллила Тянака: мы и не знали, что он может столько смеяться
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Отть Тянак – человек не слова, а дела. Поэтому окружающие, в том числе и журналисты, нечасто видят улыбку на его лице. Но после победы в ралли Швеции улыбка практически не сходила с его лица.

На это обратила внимание и команде M-Sport, которая немного потроллила гонщика в социальных сетях.

«Админ группы полагает, что Тянак очень счастлив. (Мы и не знали, что он способен так много смеяться)», - написала команда гонщика.

О требовательности и достаточно суровой манере общения Тянака спросили и у руководителя M-Sport Малькольма Уилсона.

Он ответил просто:

«Мы же хотим сделать машину лучше. Поэтому нужно его уважать. Отть знает, что мы его поддерживаем, иначе бы не вернулся в M-Sport».

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