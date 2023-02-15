Российская журналистка Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии за пост о театре в Мариуполе

Суд в Барнауле признал сотрудницу издания RusNews виновной в «распространении недостоверных сведений об армии РФ» (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Информацию о приговоре Марии Пономаренко подтвердило издание, где она работала, а также ее адвокат.

Пономаренко отправили под стражу в апреле 2022 года.

Ее обвинили в «распространении фейков» про российскую армию из-за ее поста в телеграм-канале «Цензуры нет», в котором шла речь о гибели людей, укрывавшихся в мариупольском драмтеатре. Как пишет «Новая газета - Европа», у этого канала около 1600 подписчиков.

Россия неоднократно отрицала, что наносила удары по театру. Вывод о том, что драмтеатр, где укрывались сотни мирных жителей, был разрушен из-за российского авиаудара, содержался, в частности, в расследованиях ОБСЕ и Amnesty International.