Футболист совершил каминг-аут, бывшая жена им гордится

27-летний полузащитник пражской «Спарты» (его контракт принадлежит испанскому «Хетафе»), сыгравший за национальную команду 45 матчей и забивший 4 мяча, опубликовал в Twitter короткий ролик с подробным описанием причин, по которым он решил рассказать правду.

«Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть свои сильные стороны. У меня есть свои слабости. У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет, серьезно, профессионально и со страстью. Как и все, я тоже хочу жить свободно. Без страхов. Без предубеждений. Без насилия. Но с любовью. Я гомосексуал и больше не хочу скрывать этого», — заявил футболист.

Бывшая жена футболиста Маркета Оттоманска, у которой с Янкто общий ребенок, поддержала его в этом шаге.

«Я очень горжусь тем, что он нашел в себе силы выйти на публику. Он первый действующий футболист, заявивший об этом, раньше это делали только пенсионеры. Все остальные предпочитают держать это в секрете, потому что боятся того, что скажут люди», — сказала Оттоманска изданию Marca.

«Я предпочитаю не говорить на эту тему, только нашему сыну придется с этим справляться по мере роста. Это касается только Якуба. Но когда он рассказал мне о своем намерении, он словно освободил и меня. Самое главное, чтобы с ним все было хорошо и он был бы счастлив. Я уверена, что он чувствует большое облегчение и больше его ничего не грызет изнутри», — сказала Османска, которая развелась с Янкто в 2021 году.

По словам женщины, Янкто долгое время боялся, что, когда он совершит каминг-аут, люди перестанут принимать его таким, какой он есть.