Из Ленинградской дороги в Дорогу мечты: в Эстонии переименовали отрезок в 3,4 километра

В прошлом году волостная управа организовала в Facebook опрос, в котором у жителей поинтересовались о возможном переименовании Ленингради-теэ. В опросе 158 человек или 68% сочли, что название следует поменять.

Затем провели второй опрос относительно того, какой топоним выбрать. После внесения предложений жители могли отдать предпочтение одному из пяти топонимов, дошедших до финального тура. Согласно результатам голосования, большинство людей проголосовали за переименование отрезка в Унистусте-теэ. Всего свои голоса отдали 224 человека, из них 82 – за Унистусте-теэ.

По словам волостного старейшины Вильянди Алара Кару, выяснение потребности в переименовании Ленингради-теэ и поиск нового названия дороги в социальных сетях является хорошим примером привлечения сообщества к решению разных вопросов. «Конечный результат именно такой, каким хотели его видеть жители волости. Призываю людей и в дальнейшем высказывать свои мысли» – сказал он.

Расположенная в волости Вильянди Унистусте-теэ – это прямая в 3,4 километра между Корби-теэ и Торба-теэ.