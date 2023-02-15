Сегодня разговор на кухне будет острее, чем обычно. За столом ведущего встретятся украинский журналист Дмитрий Мороз и специальный гость - представитель грузинской общины Эстонии Мамукела Горелашвили. Первый расскажет о своей недавней поездке в Грузию, второй - проверит эти впечатления. Тема сложная, как повернется разговор, предсказать трудно!
«На кухне»: За что сражается Грузия в этой войне
Передача Rus.Postimees
«На кухне»: За что сражается Грузия в этой войне
Грузия - одна из точек кавказской боли. Древняя культура и свежая, незаживающая рана исторического соседства. Маленькая страна, зажатая между «русским миром» на северо-западе и «арабским» на юго-востоке. Как и соседняя Армения, она крепко и очень вынужденно связана с Россией. Она пытается проводить собственную политику, но возможности для этого крайне ограничены.
Сегодня на кухне - друг, единомышленник и автор Rus.Postimees, журналист Дмитрий Мороз и активист грузинской общины Эстонии Мамукела Горелашвили. Его комментарии будут уточнять путевые заметки журналиста и вопросы ведущего Яна Левченко. На кухне планируются к обсуждению следующие темы:
- Возможна ли новая агрессия России против Грузии. Доводы разных сторон.
- Как выглядит ползучая оккупация Южной Осетии. Что делает Грузия, чтобы помешать этому явлению.
- Санкции против России. Почему Грузия не присоединилась к ним после 24 февраля 2022 года и что она делает вместо этого.
- Проблема Михаила Саакашвили. Каковы дальнейшие сценарии и какова реакция общества на его заключение.
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