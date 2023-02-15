«На кухне»: За что сражается Грузия в этой войне

Грузия - одна из точек кавказской боли. Древняя культура и свежая, незаживающая рана исторического соседства. Маленькая страна, зажатая между «русским миром» на северо-западе и «арабским» на юго-востоке. Как и соседняя Армения, она крепко и очень вынужденно связана с Россией. Она пытается проводить собственную политику, но возможности для этого крайне ограничены.