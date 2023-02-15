Почему Грузия не поддерживает Украину и страдает от шантажа России?

ЯЛ. Сегодня мы говорим о Грузии, чье положение усложняется по мере того, как продолжается война в Украине. С Грузии началась имперская реставрация России в конце 2000-х годов, и сейчас ее положение крайне двойственно на европейской карте. Дима, ты недавно посетил Грузию с рабочим визитом. Хотелось бы узнать твои впечатления от страны, которая не присоединяется к санкциям против России, но эмоционально, да и содержательно занимает проукраинскую позицию.

ДМ. Я в Грузии уже третий раз - бывал до реформ Михаила Саакашвили, после их начала и сейчас, когда он находится в «частной клинике» (еще в мае 2022 года экс-президент Грузии был переведен из Руставской тюрьмы в клинику «Вивамеди» из-за резкого ухудшения здоровья - прим. ред.). Я видел всю картину развития и наблюдаю очень тревожные тенденции. Я вижу огромный откат в экономическом плане. Грузия стала заметно беднее. Это проявляется в том, как люди одеваются, в их взгляде, в том, что они перестали улыбаться. Вы можете себе представить: грузины перестали улыбаться! Люди думают только о том, как выжить. Конечно, после пандемии многие экономики схлопнулись, и Грузия тоже очень пострадала от отсутствия туристов. Но главное, что кормит Грузию, это транзит грузов - 80 процентов поступлений. Из-за транзита Грузия не присоединяется к санкциям. И Россию это устраивает - она пока закрывает глаза на то, что внутри Грузии происходят вещи, которые ей не нравятся. В частности, народ Грузии активно поддерживает Украину. У властей риторика разная. Президент Саломе Зурабишвили - это одно, а председатель главной правительственной партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе - это совсем другое. Он говорит, что у России есть тактические успехи.