На чемпионате мира в Оберхофе (Германия) в эстонской сборной по биатлону возникла довольно интригующая ситуация – главный тренер Федор Свобода в последний момент решил внести коррективы в стартовый список.
В сборной Эстонии по биатлону кипят страсти, Хелдна поссорился с главным тренером
На 20-километровую дистанцию вышли Кристо Сиймер (завершил 57-м), Роберт Хелдна (завершил 85-м) и Рене Цахкна (завершил 90-м). Но еще накануне вечером появился вариант, что вместо Хелдна на трассу выйдет вовсе Райдо Рянкель.
Тем не менее, этого не произошло, но спор в одиннадцатом часу все-таки оставил на спортсмене свой след.
«Соревнование, к которому, как мне казалось, я готовился, начали у меня отбирать. Возникли некоторые разногласия, и сегодня было очень сложно собраться в эмоциональном плане», - сказал Хелдна после соревнований в прямом эфире ERR.
По словам Хелдна, его не слишком бы зацепило то, что вместо него на трассу вышел бы другой спортсмен. Просто все это можно было бы обсудить раньше, а не за час до замены.
«Честно скажу, вчера я был несколько зол. Отношения с тренером стали напряженными», - отметил спортсмен.
Стоит отметить и то, что Хелдна не занимается ежедневно с Федором Свободой, а входит в команду TT Team вместе с Сусан Кюльм и Туули Томингас – их тренирует Индрек Тобрелутс.