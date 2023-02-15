В сборной Эстонии по биатлону кипят страсти, Хелдна поссорился с главным тренером

На 20-километровую дистанцию вышли Кристо Сиймер (завершил 57-м), Роберт Хелдна (завершил 85-м) и Рене Цахкна (завершил 90-м). Но еще накануне вечером появился вариант, что вместо Хелдна на трассу выйдет вовсе Райдо Рянкель.

Тем не менее, этого не произошло, но спор в одиннадцатом часу все-таки оставил на спортсмене свой след.

«Соревнование, к которому, как мне казалось, я готовился, начали у меня отбирать. Возникли некоторые разногласия, и сегодня было очень сложно собраться в эмоциональном плане», - сказал Хелдна после соревнований в прямом эфире ERR.

По словам Хелдна, его не слишком бы зацепило то, что вместо него на трассу вышел бы другой спортсмен. Просто все это можно было бы обсудить раньше, а не за час до замены.

«Честно скажу, вчера я был несколько зол. Отношения с тренером стали напряженными», - отметил спортсмен.