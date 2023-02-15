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Таарамяэ сохранил седьмое место в общем зачете "Тура Омана" после четвертого этапа гонки

rus.postimees.ee
Таарамяэ сохранил седьмое место в общем зачете "Тура Омана" после четвертого этапа гонки
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Рейн Таарамяэ.
Рейн Таарамяэ. Фото: Kasutaja intermarchewg_fan_ (Instagram)

Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ финишировал 25-м на четвертом этапе веломногодневки "Тур Омана" и сохранил седьмое место в общем зачете, сообщает Rus.err

Победу на этапе протяженностью 205 км одержал итальянец Диего Улисси, который в общем зачете поднялся на второе место, на пять секунд отставая от лидера генеральной классификации - Маттео Йоргенсона из США.

Таарамяэ перед заключительным этапом отстает от американца на 18 секунд.

Еще один эстонец Мартин Лаас занимает в общем зачете 115-е место. Четвертый этап гонки он завершил 117-м.

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