Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ финишировал 25-м на четвертом этапе веломногодневки "Тур Омана" и сохранил седьмое место в общем зачете, сообщает Rus.err.
Таарамяэ сохранил седьмое место в общем зачете "Тура Омана" после четвертого этапа гонки
Таарамяэ сохранил седьмое место в общем зачете "Тура Омана" после четвертого этапа гонки
Победу на этапе протяженностью 205 км одержал итальянец Диего Улисси, который в общем зачете поднялся на второе место, на пять секунд отставая от лидера генеральной классификации - Маттео Йоргенсона из США.
Таарамяэ перед заключительным этапом отстает от американца на 18 секунд.
Еще один эстонец Мартин Лаас занимает в общем зачете 115-е место. Четвертый этап гонки он завершил 117-м.
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