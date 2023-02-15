Является ли начавшиеся активные боевые действия на Донбассе тем самым масштабным наступлением РФ? Кому Путин делегирует функции управления государством и к чему это приведет? О главных событиях недели в Украине в очередном обзоре от нашего украинского обозревателя Сергея Гармаша.
Странное наступление на Донбассе, массовые казни в российских войсках: обзор главных событий недели в Украине
Наступление началось, да не то
9 февраля американский Института изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты начали масштабное наступление в Луганской области, по линии Сватово-Кременная. Интенсивность российских операций на этом участке действительно заметно выросла, что подтверждают и украинские военные.
Однако буквально днем ранее главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил: «ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной, чтобы контратаковать. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается очень сложной».
Сватово и Кременная имеют стратегическое значение для обеих сторон. На Сватово идет дорога из российских Валуек, откуда на оккупированную часть Луганской области поставляются военные ресурсы.
В свою очередь, Кременная – это ворота на Северодонецк, который без этих ресурсов становится легкой добычей для ВСУ. Соответственно для РФ критически важно отодвинуть украинцев от этого участка линии фронта. Тем более, если те скопили резервы «чтоб контратаковать».
Несмотря на то, что россияне, по мнению экспертов, привлекли к наступательным операциям на Луганщине части из как минимум трех крупных дивизий, их успехи достаточно скромные. И украинские, и западные источники отмечают, что и в Донецкой области бои активизировались.
11 февраля в беседе с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли главком ВСУ Валерий Залужный сказал: «Самая сложная ситуация в Донецкой области: противник проводит ежедневно до пятидесяти атак, но мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться. Несмотря на постоянное давление, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города».
В то же время ISW сообщает о деградации формирований «ДНР» и попытке Москвы укрепить их путем интеграции с российскими частями, усиленными ранее мобилизованными. Это не лучший ресурс для наступления, но других, похоже, у Москвы просто нет.
«С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают. Это не то наступление, на которое они рассчитывали», – поделился своим видением ситуации Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в минувшую субботу.
Если же анализировать российские СМИ, то у них наступление еще не началось. «Вот-вот фронт треснет и мы пойдем в наступление», – писала на минувшей неделе «Комсомольская правда». Если учесть, что Путин наконец созрел для послания к Госдуме, оглашение которого объявлено на 21 февраля, а также годовщину «СВО» 24 февраля, то, скорее всего, к этим датам Кремль действительно планирует какие-то прорывные события на фронте. Но, если наступление захлебнется, то тогда «…мы еще ничего и не начинали».
По концентрации войск и средств в Приазовье, можно сделать вывод, что Россия планировала наступление не только на Донбассе. «Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты», – завил 8 февраля Алексей Данилов.
Однако и на этих направлениях у «освободителей» тоже проблемы – начиная с 7 февраля в Мариуполе, ставшем крупным военным логистическим хабом РФ, постоянно что-то взрывается. Это не только уменьшает ресурсное обеспечение наступательных планов россиян на Юге, но и заставляет переживать, как бы ВСУ не начали свое контрнаступление, перерезав сухопутный коридор в Крым.
В общем, трактовка россиянами того, началось их наступление в Украине или нет – будет зависеть от его успешности. Это имеет значение больше для пропаганды, чем для военных, поскольку, как сказал на пресс-конференции в Лондоне президент Зеленский: «Мы живем в состоянии войны и говорить, и думать о том, когда начнется наступление... – А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности».
Гонка вооружений в России
7 февраля пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила, что российская корпорация «Газпром нефть» создает собственную частную военную компанию. «Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным», – заявили в ГУР.
Раньше под Угледаром в Донецкой области были замечены подразделения ЧВК «Патриот» аффилированного с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая конкурирует с «вагнеровцами» Евгения Пригожина.
Сам Пригожин в минувший четверг заявил, что больше не будет вербовать зэков. Согласно данным Фонда «Русь сидящая», пик желающих «освободиться» зэков, приходившийся на лето, к зиме сильно упал. Все-таки смертность в 70-80%... – лучше уж, как говорится, «век воли не видать». Похоже, зэки отсрочили для россиян вторую волну мобилизации, но этот ресурс ограничен.
Тему российских частных военных компаний продолжила и смерть 8 февраля Игоря Мангушева, «прославившегося» публичным глумлением над черепом, как он утверждал, бойца «Азова». Мангушев, настоящая фамилия которого – Реймер (позывной «Берег») был одним из учредителей ЧВК «ЕНОТ», создававшейся с благословения ФСБ. А руководитель этого «ЕНОТА» Роман Теленкевич (Водяной) по приговору московского суда в марте 2022 года сел на 13 лет за оргпреступность.
Четвертого февраля Мангушев, был доставлен в нейрохирургию с пулей, застрявшей в головном мозге.
Пятого февраля его жена Татьяна Азаревич записала видеообращение «к руководству МО РФ, к руководству военной прокуратуры, следственному комитету и ФСБ, и вообще ко всем, кого это может касаться…». Женщина утверждала, что «со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния в область затылка под углом 45 градусов сверху вниз». И не на боевых позициях, а «находясь в тылу, в городе Стаханов, ЛНР, при не установленных обстоятельствах».
«Хотя, прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненным и в госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не было проведено. И, более того, не заведено уголовное дело, хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство и даже казнь», – плача заявила Татьяна Азаревич. Также она сообщила, что ее мужа, «действующего военнослужащего российской армии капитана 4-й бригады 2 Армейского корпуса, 8 армии ВС РФ» «отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры».
Можно было бы предположить, что расстрел Мангушева – месть украинцев за публичное выступление с черепом «азовца», но отсутствие следственных действий со стороны россиян и отказ оперировать его говорят о другом.
Россия стала территорией беспредела
Несудебные казни стали одной из главных информационных составляющих в теме российских ЧВК. Подпитывают ее как раз «сотрудники» ЧВК «Вагнер». Все еще помнят казнь Евгения Нужина кувалдой. Нужин – единственный из вагнеровцев, которого Россия за все это время обменяла у Украины. Как оказалось, обменяла лишь для того, чтоб публично казнить без суда следствия.
Показательная казнь для остальных: что не повадно было попадать в плен. На минувшей неделе была еще одна такая публичная казнь и был опубликован радиоперехват, в котором дается указание расстрелять командира штурмовой роты, который не смог поднять свое подразделение в атаку под шквальным огнем ВСУ.
По реакции принимавшего этот приказ можно понять, что такая практика является обычной в ЧВК. Более того, он даже не удивился, хотя неправильно понял приказ и считал, что нужно расстрелять ВСЮ группу, а не только ее командира. Почему это важно для Украины?
Тот факт, что Путин лично открыл Пригожину доступ к осужденным в колониях и к современному оружию; лично, тайными указами, милует убийц и насильников, говорит о том, что практика делегирования функций государства конкурирующим между собой вооруженным бандам – это уже не эксцесс военного времени, а новый формат российского государства.
А теперь представим, с чем столкнутся Украина и вся Европа у своих границ, когда эти молодые волки начнут грызть глотки своих престарелых чекистских хозяев? А ведь чем дольше будет тянуться война, тем больше будет таких голодных стай: в виде ЧВК, «подшефных» регионам полков, «республиканских гвардий» и «народных милиций». Чем дольше длится война, тем скорее в Москве потом просто не с кем будет разговаривать, а ядерное оружие станет игрушкой в руках «ЧВК».
Жизнь налаживается, свет включили
Всю минувшую неделю Россия упорно тратила свои ракеты на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Только 9 и 10 февраля россияне запустили 106 ракет и минимум 27 ударных БПЛА. Долетели до целей единицы. И тем не менее, в шести областях попадания были.
Важно при этом, что несмотря на обстрелы, большинство украинцев провели минувшие выходные без отключений электроэнергии. А в некоторых регионах электричество уже вообще не отключают!
«Сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами, "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждой, кто работает над обеспечением энергосистемы», – отметил Зеленский в своем телеобращении.
Но кроме самоотверженности энергетиков причиной стабилизации электроснабжения стал и запуск на Ровенской АЭС двух энергоблоков. Со стороны это может показаться мелочью, но для людей, которые зимой по 12 часов в сутки сидели без электричества, налаживание бесперебойного электроснабжения вселяет уверенность в победе не меньше, чем освобождение территорий ВСУ.