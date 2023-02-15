Странное наступление на Донбассе, массовые казни в российских войсках: обзор главных событий недели в Украине

В то же время ISW сообщает о деградации формирований «ДНР» и попытке Москвы укрепить их путем интеграции с российскими частями, усиленными ранее мобилизованными. Это не лучший ресурс для наступления, но других, похоже, у Москвы просто нет.

«С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают. Это не то наступление, на которое они рассчитывали», – поделился своим видением ситуации Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в минувшую субботу.

Если же анализировать российские СМИ, то у них наступление еще не началось. «Вот-вот фронт треснет и мы пойдем в наступление», – писала на минувшей неделе «Комсомольская правда». Если учесть, что Путин наконец созрел для послания к Госдуме, оглашение которого объявлено на 21 февраля, а также годовщину «СВО» 24 февраля, то, скорее всего, к этим датам Кремль действительно планирует какие-то прорывные события на фронте. Но, если наступление захлебнется, то тогда «…мы еще ничего и не начинали».

По концентрации войск и средств в Приазовье, можно сделать вывод, что Россия планировала наступление не только на Донбассе. «Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты», – завил 8 февраля Алексей Данилов.