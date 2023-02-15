Эстонского производителя боевых роботов продали арабам

По словам компаний, это крупнейшая инвестиция в оборонную промышленность Эстонии.

Компания Milrem Robotics, основанная в 2013 году, занимается созданием робототехнических решений для использования в сложных условиях. Компания разрабатывает интеллектуальные беспилотные наземные транспортные средства, боевых роботов и разрабатывает военные концепции использования беспилотных систем.

Основными продуктами Milrem Robotics являются беспилотные наземные машины THeMIS и Multiscope, беспилотная боевая машина Type-X и автономный комплекс MIFIK.

Milrem Robotics продает свою продукцию в 16 стран, восемь из которых являются членами НАТО: США, Эстония, Испания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Германия и Великобритания.

«Milrem Robotics провела интенсивный раунд инвестиций, направленный на поиск возможностей для поддержки дальнейшего расширения. Конгломерат Edge, в который входят 20 ведущих производителей технологий, создающих водные и наземные транспортные средства, автономные системы, решения для кибербезопасности и другие оборонные технологии, предоставила нам наилучшую возможность реализовать наши амбиции по дальнейшему международному росту», – прокомментировал Кульдар Вяэрси, основатель и председатель совета директоров Milrem Robotics.

После сделки головной офис Milrem Robotics останется в Таллинне, а компания продолжит свою обычную деятельность вместе со своими дочерними предприятиями, расположенными в Финляндии, Швеции, Нидерландах и США, а также почти 200 специалистами в своей области.

«Участие Edge позволяет Milrem увеличивать производство, нанимать новых людей, приобретать новые ноу-хау и значительно расширять ассортимент продукции и, таким образом, становиться более сильной компанией на международном уровне», – сказал председатель совета Milrem Рихо Террас.