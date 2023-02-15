Состояние Романа Костомарова крайне нестабильное, он не может самостоятельно дышать

До утра сегодняшнего дня он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за большого количества фиброза.

14 февраля СМИ сообщили, что спортсмену ампутировали обе кисти рук - якобы из-за прогрессирующего некроза. Позже Мать Романа Костомарова опровергла эту информацию, отметив, что сейчас появилось множество спекуляций на тему его здоровья. также она сообщила, что сейчас семья фигуриста не будет давать никаких комментариев.

Telegram-канал «112» ранее писал, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны.