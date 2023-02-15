По предложению Полиций безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны признал недействительным вид на жительство (ВНЖ) лица с неопределенным гражданством Сергея Чаулина.
Годами разжигал ненависть: Сергея Чаулина лишили долгосрочного вида на жительство
На основании Закона об иностранцах (§ 241- 1, п. 2) ВНЖ иностранца может быть признан недействительным, если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля.
Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Сергей Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения.
Он также возглавлял акции «Бессмертного полка» и руководил некоммерческой организацией, которая проводила раскольническую политику Кремля «Российские соотечественники в Европе». Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности.