На основании Закона об иностранцах (§ 241- 1, п. 2) ВНЖ иностранца может быть признан недействительным, если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности. Сергей Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля.

Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Сергей Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения.