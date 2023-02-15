В прошлом году в Эстонии произошло рекордно мало убийств

В прошлом году было зафиксировано 27 покушений на убийства - столько же, сколько и в 2021 году, в результате этих преступлений погибли 18 человек - и это самый низкий показатель со дня восстановления независимости страны.

В 2022 году не менее трех четвертей преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения; кроме того, несколько преступлений были совершены лицами с ранее проявлявшимися психическими расстройствами.

В 2022 году среди виновных предумышленных и непредумышленных убийств было 28 мужчин и две женщины. В 2022 году больше всего виновных в убийстве или покушении на убийство было среди мужчин в возрасте 30-39 лет. Нож применялся в трех четвертях случаев.

Большинство убийств и убийств были вызваны ссорами, возникавшими во время совместного употребления алкоголя, мотивом которых чаще всего были случайные обстоятельства - обиды, ссоры из-за алкоголя, другие бытовые ссоры. В случае с партнерами или членами семьи могут проявляться и другие мотивы – ревность, личные отношения, финансовые проблемы.