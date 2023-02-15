Год войны. Почему санкции Запада против России не остановили агрессию Путина против Украины

А торговое эмбарго США почти не касается. Исторически у них очень слабые торговые связи с Россией. Со времен Второй мировой на СССР и Россию приходилось менее 3% ежегодного американского экспорта и импорта, отмечает исследовательский центр Congressional Research Service (CRS), специализирующийся на экспертных заключениях и отчетах для американского Конгресса.

Однако санкции угрожают нынешнему мироустройству, в котором доминируют США.

«Их воздействие на структуру мировой экономики будет ощущаться еще долгое время, - пишут аналитики Конгресса. - Мир может расколоться на противоборствующие экономические блоки, что подорвет международный экономический правопорядок, к которому США стремились все послевоенные годы».

Среди возможных неприятных последствий такого раскола они называют охлаждение Китая к доллару как резервной валюте и появление параллельной международной финансовой системы. Но есть и хорошие новости: объединенному Путиным Западу проще договориться между собой и ускорить экономический рост, уладив старые разногласия вроде гонки пошлин и субсидий между ЕС и США или споров между Великобританией и ЕС после брексита.

Еще одно неприятное для Запада последствие санкционной контратаки на Путина заключается в их масштабе и продолжительности, предупреждает Агата Демаре:

«Санкции - как антибиотики. Они критически важны, но если переусердствовать, возникает резистентность. Ее признаки уже заметны».

Какие еще санкции в запасе у Запада

Разрушенный дом в Мариуполе Фото: Reuters