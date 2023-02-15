Сенегальские СМИ сообщают, что на 45-м году жизни скончалась легкоатлетка Кене Ндойе. Свои соболезнования семье принес президент Сенегала Маки Салл.
Умерла звезда легкой атлетики Кене Ндойе. Ей было всего 44 года
Умерла звезда легкой атлетики Кене Ндойе. Ей было всего 44 года
В течение десяти лет она боролась с тяжелым заболеванием, последние два года СМИ неоднократно сообщали, что ее состояние ухудшается.
Спортсменка выступала в тройном прыжке и входит в небольшое число женщин, преодолевших отметку в 15 м. Ее личным рекордом стал именно 15-метровый прыжок, который она совершила в 2004 году в Германии. В мировой рейтинговой таблице она расположилась на 26-м месте.
Хотя Ндойе входила в число многократных чемпионов Африки, ее лучшим результатом на Олимпийских играх 2004 года в Афинах стало 14-е место. В 2003 году на чемпионате мира в помещении она завоевала бронзу.
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