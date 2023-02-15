Умерла звезда легкой атлетики Кене Ндойе. Ей было всего 44 года

В течение десяти лет она боролась с тяжелым заболеванием, последние два года СМИ неоднократно сообщали, что ее состояние ухудшается.

Спортсменка выступала в тройном прыжке и входит в небольшое число женщин, преодолевших отметку в 15 м. Ее личным рекордом стал именно 15-метровый прыжок, который она совершила в 2004 году в Германии. В мировой рейтинговой таблице она расположилась на 26-м месте.