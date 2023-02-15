ДВА МНЕНИЯ ⟩ Центрист Свет: реформисты утопили Таллиннскую больницу в шизофрении; реформист: таллиннская власть просто неумёха

Понимают это и реформисты. Недавно я слышал, как один кандидат в депутаты от Партии реформ на вопрос простой жительницы Ласнамяэ «а что вы обещаете на выборах?», дал прямой ответ: «мы построим Таллиннскую больницу». Парадокс и противоречие, но можно было бы подумать, что это мнение всего лишь одного конкретного реформистского политика.

Однако, если открыть предвыборную программу Партии реформ, то там черным по белому написано, что реформисты обещают среди прочего развивать и электрифицировать железнодорожную ветку Таллинн-Рохукюла (она же Таллинн-Хаапсалу). Ту самую железную дорогу, которую они еще полгода назад вычеркнули из списка инвестиций как ненужную. Иными словами, реформисты обещают исполнить те инвестиции, которые сами же несколько месяцев назад пустили под откос. Поезд ушел, и приходит вновь!

Дорогие коллеги из Партии реформ! Выборы пройдут, а больные никуда не денутся, как и необходимость в новой Таллиннской больнице. Кажется, это понимают и сами реформисты, раз дают избирателям обещания, которые прежде раскритиковали в пух и прах. Хочется надеяться, что политическая шизофрения у эстонских либералов закончится 5 марта и больница все же будет построена при сотрудничестве государства и города.

Сандер Андла: никудышное управление городом стало роковым для Таллиннской больницы

Сандер Андла. Фото: Facebook

Неспособность убедить Европейскую комиссию в том, что строительство Таллиннской больницы будет завершено вовремя, является признаком недоверия к действующей Таллиннской горуправе. Конечно, это не мешает им говорить, что все хорошее - их рук дело, а все плохое - чужая вина. PR-проекты - единственная область, в которой сильны таллиннские лидеры, пишет заместитель фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Сандер Андла

Таллинну очень нужна новая больница. Существующим зданиям больниц в среднем 50 лет. Работа в таких изношенных зданиях, безусловно, неудобна для медицинского персонала, врачей и медсестер, а также влияет на качество лечения.

Необходимость в строительстве больницы осознали и тогдашние члены правительства во главе с Партией реформ, которые вели переговоры о ее финансировании с Европейской комиссией. Это были непростые переговоры, но для Эстонии все-таки все закончилось хорошо: на строительство Таллиннской больницы Евросоюз выделил Эстонии 280 миллионов евро. Однако уже тогда прямо подчеркнули: будет ли возможность полностью завершить этот проект, зависит от Таллинна.

Поскольку экономика Эстонии очень быстро оправилась от пандемии, Европейская комиссия сократила объем средств на восстановление, предназначенных для Эстонии, с 982,5 до 862 миллионов евро. В связи с этим некоторые проекты пришлось исключить из плана восстановления: исключили проекты с плохой подготовкой, очень высоким риском повышения стоимости, с существенными недостатками. Это касается, например, железной дороги Рохукюла. А для Таллиннской больницы фатальными стали пробелы в подготовительных работах города.

Использование европейских денег всегда сопровождается сроками. К сожалению, в случае с Таллиннской больницей существовал большой риск, что ее не успеют построить к сроку, то есть к лету 2026 года. Это означает, что Эстонии нужно было бы вернуть деньги Европе.

Вопрос, откуда взять недостающую часть денег из плана восстановления, также остался без ответа.

Общая предполагаемая стоимость Таллиннской больницы составила более 500 миллионов евро. 280 миллионов планировалось покрыть за счет финансирования ЕС, а 140 миллионов обещал внести Таллинн. Подтверждения того, что Таллинн планирует покрыть недостающие 100 миллионов, от города не поступило.

Город также неожиданно решил добавить еще один подземный этаж к и без того дорогостоящему и сложному проекту больницы, что, помимо повышения стоимости, сделало бы практически невозможным соблюдение графика, требуемого Европейской комиссией. На различные недостатки при создании Таллиннской больницы обратил внимание и госконтроль.

Этот случай - еще один пример плохого управления городом. Вместо сотрудничества мэр сказал, что несет ответственность за план и достроит больницу. Но обещания не выполнил. Если вы взяли за что-то ответственность, то в случае неудачи нет смысла обвинять в этом других.