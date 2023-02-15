Хенри Сильдару о тяжелой травме и долгой реабилитации: это было очень больно, особенно морально

«На последнем прыжке у Хенри застрял кончик лыжи и он подвернул правое колено. Но падения в этом виде спорта происходят все время. Иногда происшествий больше», - прокомментировал после соревнований тренер Тынис Сильдару.

Тогда они еще были оптимистичными, думая, что спортсмен лишь вывихнул колено. Но результаты обследований, которые они сделали, вернувшись в Эстонию, оказались неутешительными. У Хенри Сильдару повреждена передняя крестообразная связка, также поврежден мениск. Спортсмена уже прооперировали.

«К сожалению, на финальной тренировке я упал и повредил связку. Это было очень больно, особенно морально – когда знаешь, что девять месяцев не сможешь заниматься любимым делом», - рассказал Хенри в ролике, опубликованном на канале Youtube.

«Тяжело сказать, что я чувствую. Но очень трудно было знать, что в течение девяти месяцев мне нужно будет проходить восстановительное лечение и я не смогу кататься на лыжах. Сейчас мы дома, мне сделали операцию. Врач сказал, что все прошло отлично, что прекрасно», - добавил он.

Хенри оперировал хирург Мадис Раху, а перед операцией лыжник написал на ноге забавное послание для доктора.