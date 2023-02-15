Ср, 15.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Учитесь на чужих ошибках ⟩ Житель Эстонии зашел на сайт и лишился нескольких тысяч евро

rus.postimees.ee
Житель Эстонии зашел на сайт и лишился нескольких тысяч евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Компьютер.
Компьютер. Фото: Dmitri Kotjuh

Мошенники выманили у жителя Эстонии 4000 евро с помощью поддельного сайта.

В начале февраля 19-летний мужчина получил текстовое сообщение о том, что срок действия его банковского приложения истекает, сообщили в Пыхьяской префектуре.

В сообщении была ссылка, при переходе по которой открывался поддельный сайт. Жертва ввела свой логин и PIN-коды Smart-ID, после чего с его банковского счета был произведен платеж.

Сумма ущерба составила 4000 евро.

Ключевые слова
Наверх