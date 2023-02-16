Интервью со слепой: когда сыну исполнился год, я потеряла зрение

– Абсолютно нормально. Конечно, я не получала столько информации, сколько другие дети, и здесь я не имею в виду, что не ходила в кино, в театры и не рисовала картинки. Всё это я делала, просто я получала от этого меньше информации, чем дети, которые видели. А вообще-то, я и по деревьям и крышам лазала, и на велосипеде гоняла! Сколько раз я коленки била, и зашивали мои раны так часто, что даже в травмпункте надо мной смеялись: говорили, что мне не помешает сделать карточку клиента. За такое насыщенное и активное детство я благодарна родителям, потому что они, может, и по незнанию, не ограждали меня от детских радостей. Мне жаль, что дети, которых излишне опекают родители, лишены таких удовольствий. Благодаря полученному в детстве опыту я сейчас много умею, многого хочу и добиваюсь. Я с удовольствием хожу в походы, катаюсь на велосипеде-тандем, где сидят друг за другом. Из походов могу отметить путешествие в Сантьяго, где я прошла 360 километров за 11 суток.