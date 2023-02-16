Знаете ли вы правила общения с незрячими людьми? Не кричите, незрячий не глухой! Дотроньтесь до его руки и спокойно спросите нужна ли ваша помощь. А как ее оказать и нужно ли?
Студия Postimees ⟩ Мир на ощупь: как живут и наблюдают незрячие люди
Мир на ощупь: как живут и наблюдают незрячие люди
Умеем ли мы любоваться красивыми закатами, смотреть с восхищением на костер или наблюдать за летящими птицами? Может, инфошум нас разучил это делать? А за чем умеет наблюдать незрячий человек? Какие особенности жизни незрячих людей, как они адаптируются к современной жизни?
Сегодня в 14:00 поговорим на эти и другие темы с гостьей студии Юлией Кабановой. Ведущая передачи - Анастасия Петерсон.