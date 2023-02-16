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Студия Postimees ⟩ Мир на ощупь: как живут и наблюдают незрячие люди

, журналист
Мир на ощупь: как живут и наблюдают незрячие люди
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Знаете ли вы правила общения с незрячими людьми? Не кричите, незрячий не глухой! Дотроньтесь до его руки и спокойно спросите нужна ли ваша помощь. А как ее оказать и нужно ли?

Умеем ли мы любоваться красивыми закатами, смотреть с восхищением на костер или наблюдать за летящими птицами? Может, инфошум нас разучил это делать? А за чем умеет наблюдать незрячий человек? Какие особенности жизни незрячих людей, как они адаптируются к современной жизни?

Сегодня в 14:00 поговорим на эти и другие темы с гостьей студии Юлией Кабановой. Ведущая передачи - Анастасия Петерсон. 

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