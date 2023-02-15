Посетившая Бахмут Йоханна-Мария Летме: гражданских в город больше не пускают

«Добровольцев больше не пускают в город, на прошлой неделе завезли большое количество гуманитарной помощи, питьевой воды и медикаментов. Теперь все, гражданских в город больше не пускают, гуманитарные организации тоже», - сказала Лехтме, которая съездила в Бахмут вместе с украинскими военными.

По поводу ситуации в Бахмуте Лехтме сказала: «Там была напряженная атмосфера». Российский танк обстрелял въезд в город со стороны Константиновки. Когда активисты из «Слава Украине» въезжали в город, то они попали под обстрел российских ракет «Град». «Мы немедленно развернулись и поехали по другой дороге», - сказала Лехтме.