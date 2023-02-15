Людей больше не видно на улицах Бахмута, который уже много месяцев является самой горячей точкой войны в Украине. За последние несколько дней Украинская армия эвакуировала многих жителей, сообщила Postimees глава эстонской гуманитарной организации «Слава Украине» Йоханна-Мария Лехтме, посетившая Бахмут вчера (во вторник).
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Посетившая Бахмут Йоханна-Мария Летме: гражданских в город больше не пускают
Посетившая Бахмут Йоханна-Мария Летме: гражданских в город больше не пускают
«Добровольцев больше не пускают в город, на прошлой неделе завезли большое количество гуманитарной помощи, питьевой воды и медикаментов. Теперь все, гражданских в город больше не пускают, гуманитарные организации тоже», - сказала Лехтме, которая съездила в Бахмут вместе с украинскими военными.