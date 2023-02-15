«В январе интерес к покупке нового жилья снова начал расти, и ходатайств о предоставлении кредита в январе поступило почти вдвое больше, чем в декабре. Средняя сумма кредита в январе составила 137 000 евро, что почти на 25% больше, чем годом ранее, когда она составляла 110 000 евро», - сообщила руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.
Банк: покупатели квартир боятся упустить лучшие предложения
«Стремительный рост количества ходатайств показывает: когда люди находят подходящее жилье, они хотят быстро заключить сделку. Вероятно, некоторое время назад они надеялись, что придет волна выгодных продаж, но она не пришла, и теперь покупатели боятся упустить сегодняшние лучшие предложения», — объяснила Пехтер.
То, что средняя цена на таллиннском рынке квартир в январе опустилась ниже отметки в три тысячи евро, было вполне ожидаемым. «Средняя сумма кредита осталась на прежнем уровне – 140 тысяч евро, и это свидетельствует, что и общий ценовой коридор, и средняя покупательная способность сейчас достаточно точно выдержаны», — заявила глава Bigbank.
«Складывается впечатление, что ищущие новое жилье брали паузу, но теперь вернулись и готовятся этой весной заключить сделку. Люди преодолели первый испуг, связанный с ростом Euribor, и приспосабливаются к новым условиям, когда, если можно так сказать, деньги в кредит больше бесплатно не дают», — добавила Йонна Пехтер.
По словам которой, некоторая коррекция ожиданий произошла как у покупателей, так и у продавцов квартир.