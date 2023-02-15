Банк: покупатели квартир боятся упустить лучшие предложения

«Стремительный рост количества ходатайств показывает: когда люди находят подходящее жилье, они хотят быстро заключить сделку. Вероятно, некоторое время назад они надеялись, что придет волна выгодных продаж, но она не пришла, и теперь покупатели боятся упустить сегодняшние лучшие предложения», — объяснила Пехтер.

То, что средняя цена на таллиннском рынке квартир в январе опустилась ниже отметки в три тысячи евро, было вполне ожидаемым. «Средняя сумма кредита осталась на прежнем уровне – 140 тысяч евро, и это свидетельствует, что и общий ценовой коридор, и средняя покупательная способность сейчас достаточно точно выдержаны», — заявила глава Bigbank.

«Складывается впечатление, что ищущие новое жилье брали паузу, но теперь вернулись и готовятся этой весной заключить сделку. Люди преодолели первый испуг, связанный с ростом Euribor, и приспосабливаются к новым условиям, когда, если можно так сказать, деньги в кредит больше бесплатно не дают», — добавила Йонна Пехтер.