Администратор энергосистемы Эстонии Elering намерен ввести плату за точку потребления и за мощность, чтобы эффективнее учитывать выход на рынок предприятий, аккумулирующих электроэнергию и связанные с этим изменения в электросетях.
Elering планирует ввести для потребителей очередную плату
Если сейчас Elering взимает плату только за передачу, то согласно новому плану будет добавлена фиксированная плата, пишет Rus.ERR.
Фиксированная плата делится на две части – плату за место потребления, т.е. фиксированную сумму, зависящую от напряжения подстанции каждый год, и плату за мощность, которая также зависит от количества мощности, предлагаемой потребителю.
«Чтобы потребители имели именно те мощности, которые им нужны, и платили именно за те мощности, которые они используют. Тогда не возникнет опасности излишнего инвестирования, инвестиции были бы оптимальными по отношению к сети и потребностями в потреблении», – пояснила член правления и финансовый директор Elering Рийна Кяй.
Изменения в систему оплаты должны быть одобрены Департаментом конкуренции, пояснила заведующая отделом регуляции услуг Кюлли Хааб.