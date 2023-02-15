Elering планирует ввести для потребителей очередную плату

Если сейчас Elering взимает плату только за передачу, то согласно новому плану будет добавлена фиксированная плата, пишет Rus.ERR .

Фиксированная плата делится на две части – плату за место потребления, т.е. фиксированную сумму, зависящую от напряжения подстанции каждый год, и плату за мощность, которая также зависит от количества мощности, предлагаемой потребителю.

«Чтобы потребители имели именно те мощности, которые им нужны, и платили именно за те мощности, которые они используют. Тогда не возникнет опасности излишнего инвестирования, инвестиции были бы оптимальными по отношению к сети и потребностями в потреблении», – пояснила член правления и финансовый директор Elering Рийна Кяй.