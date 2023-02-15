Парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне.

После окончания парада пройдет выставка военной техники Сил обороны и союзников. Например, на ней можно будет ознакомиться с боевой машиной пехоты CV9035EE, бронетранспортерами Sisu XA-188 и XA-180, ракетным комплексом противовоздушной обороны Mistral, 23-мм автоматчиеским зенитным орудием, противотанковым комплексом Javelin, медицинским бронетранспортером, самоходной артиллерийской установкой К9 и ремонтно-эвакуационной машиной MB Actros 4150K.

Организация движения

В связи с подготовкой и проведением военного парада мэрия Таллинна распорядилась ограничить 23 и 24 февраля движение и стоянку автомобилей в районе площади Вабадузе и прилегающих к ней улиц. Подготовительные мероприятия будут вестись с 7 часов утра 23 февраля и до 11 часов утра 24 февраля. В промежутке с 15:00 до 19:00 будет проводиться уборка территории.

Изменения организации дорожного движения затронут площадь Свободы, улицы Тоомпеа, Харью, Фальги, Кунинга, Канути, Инзенери, Вана туру, Герга Отса, Суур-Карья, Роозикрантси, Тынисмяэ, Команданди, бульвары Мере и Эстония, а также Пярнуское шоссе.