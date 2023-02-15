Важные подробности: как первый этап строительства новой трамвайной линии изменит жизнь горожан

Начиная с 7 марта Таллинн начнет жить по-другому. И это не преувеличение. «Действительно, строительство новой трамвайной ветки – очень масштабный проект, который неминуемо сопряжен с определенными ограничениями и неудобствами», - сказал Rus.Postimees вице-мэр столицы Владимир Свет. И это неудобство вполне ожидаемо. Уж если еще не законченный ремонт улиц Йыэ и Пронкси вызвал столько гнева горожан, то парализованная Лайкмаа, где сейчас сходится масса автобусных маршрутов, без сомнения, создаст проблемы.

Начиная с 7.03.23 будет закрыто направление движения на улице Лайкмаа в сторону порта на участке от улицы Гонсиори до Нарвского шоссе, а также на улице Гонсиори закрыто направление движения в сторону от центра города на участке от улицы Лайкмаа до улицы Реймани. Фото: Управа Таллинна.

Пока жителям Таллинна трудно представить, куда перенесут остановки автобусов, как будут объезжать стройку, например, маршруты 60 и 63, куда денется автобус второго маршрута, который сегодня соединяет воздушные, морские и железнодорожные ворота страны… Вопросов множество. Ответы на некоторые из них можно найти на большой предварительной схеме, которая по мере необходимости будет меняться и дорабатываться.

Большая предварительная схема. Фото: Управа Таллинна.

«Мы начнем строительство новой трамвайной линии общей протяженностью 2,5 км, однако это не значит, что на всех участках движение будет перекрыто одновременно. Работы будут идти поэтапно, и те или иные ограничения движения будут вводиться временно», - успокаивает Свет.