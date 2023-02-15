К маршруту будущей трамвайной линии можно относиться по-разному, но факт остается фактом: новая ветка пройдет через самую оживленную в транспортном плане часть Таллинна, соединяя аэропорт и A-терминал Старого порта, откуда паромы отправляются в Финляндию. Более того, через три недели многим жителям Таллинна придется пересматривать чуть ли не все привычные передвижения по центру города. Строительство продлится два года.
Важные подробности: как первый этап строительства новой трамвайной линии изменит жизнь горожан
Начиная с 7 марта Таллинн начнет жить по-другому. И это не преувеличение. «Действительно, строительство новой трамвайной ветки – очень масштабный проект, который неминуемо сопряжен с определенными ограничениями и неудобствами», - сказал Rus.Postimees вице-мэр столицы Владимир Свет. И это неудобство вполне ожидаемо. Уж если еще не законченный ремонт улиц Йыэ и Пронкси вызвал столько гнева горожан, то парализованная Лайкмаа, где сейчас сходится масса автобусных маршрутов, без сомнения, создаст проблемы.
Пока жителям Таллинна трудно представить, куда перенесут остановки автобусов, как будут объезжать стройку, например, маршруты 60 и 63, куда денется автобус второго маршрута, который сегодня соединяет воздушные, морские и железнодорожные ворота страны… Вопросов множество. Ответы на некоторые из них можно найти на большой предварительной схеме, которая по мере необходимости будет меняться и дорабатываться.
«Мы начнем строительство новой трамвайной линии общей протяженностью 2,5 км, однако это не значит, что на всех участках движение будет перекрыто одновременно. Работы будут идти поэтапно, и те или иные ограничения движения будут вводиться временно», - успокаивает Свет.
Вице-мэр рекомендует горожанам следить за актуальными новостями на сайте города, где создана соответствующая страница. Видимо, придется привыкать пользоваться ею с той же интенсивностью, с какой пассажиры общественного транспорта привычно изучают сейчас в телефоне расписание автобусов. И им придется делать это еще чаще, предупредил в интервью газете «Столица» руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо.
«Особенно внимательным следует быть в отношении тех маршрутов, которыми вы пользуетесь регулярно, чтобы не было неприятных неожиданностей, - сказал он. - Где-то будут продлеваться уже имеющиеся автобусные маршруты, где-то на линии вместо коротких автобусов выйдут сочлененные». Это произойдет не сразу, изменения будут вводиться по мере расширения работ. Однако, как заверил Харьо, решения уже подготовлены.
На первом этапе работ по-прежнему можно будет пользоваться автобусным терминалом Виру. Однако уже в марте изменятся маршруты движения некоторых линий общественного транспорта. Будут направлены в объезд автобусные маршруты № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68.
Готовы общая схема движения этих автобусных маршрутов и каждого из них по отдельности.
В качестве примера приведем схему изменения маршрута автобуса 67 в центре города.
В направлении Эстония: ул. Гонсиори, бульвар Эстония, Театральная площадь. На измененном маршруте будет остановка «Эстония», конечная остановка «Эстония» на Театральной площади
В направлении Сели: Театральная площадь, бульвар Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, Гонсиори. На измененном маршруте будет остановка «Эстония» на Театральной площади и остановка «Торнимяэ»
С остальными схемами первых измененных маршрутов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
На первом этапе работ, с 7 марта по 3 апреля, изменений в работе трамваев не предусмотрено. Согласно текущим планам, с 17 апреля будет временно приостановлено движение трамваев в направлении аэропорта. В этот период на линию выйдет трамвайный маршрут, который будет курсировать между Копли и Тонди.
«О дальнейших изменениях мы будем сообщать заблаговременно. На остановках общественного транспорта, затронутых изменениями, также будет опубликована информация о временном расписании и маршрутах», - заверил вице-мэр.