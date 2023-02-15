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Важные подробности: как первый этап строительства новой трамвайной линии изменит жизнь горожан

Вера Копти
Важные подробности: как первый этап строительства новой трамвайной линии изменит жизнь горожан
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Таллиннские трамваи. Фото иллюстративное.
Таллиннские трамваи. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

К маршруту будущей трамвайной линии можно относиться по-разному, но факт остается фактом: новая ветка пройдет через самую оживленную в транспортном плане часть Таллинна, соединяя аэропорт и A-терминал Старого порта, откуда паромы отправляются в Финляндию. Более того, через три недели многим жителям Таллинна придется пересматривать чуть ли не все привычные передвижения по центру города. Строительство продлится два года.

Начиная с 7 марта Таллинн начнет жить по-другому. И это не преувеличение. «Действительно, строительство новой трамвайной ветки – очень масштабный проект, который неминуемо сопряжен с определенными ограничениями и неудобствами», - сказал Rus.Postimees вице-мэр столицы Владимир Свет. И это неудобство вполне ожидаемо. Уж если еще не законченный ремонт улиц Йыэ и Пронкси вызвал столько гнева горожан, то парализованная Лайкмаа, где сейчас сходится масса автобусных маршрутов, без сомнения, создаст проблемы.

Начиная с 7.03.23 будет закрыто направление движения на улице Лайкмаа в сторону порта на участке от улицы Гонсиори до Нарвского шоссе, а также на улице Гонсиори закрыто направление движения в сторону от центра города на участке от улицы Лайкмаа до улицы Реймани.
Начиная с 7.03.23 будет закрыто направление движения на улице Лайкмаа в сторону порта на участке от улицы Гонсиори до Нарвского шоссе, а также на улице Гонсиори закрыто направление движения в сторону от центра города на участке от улицы Лайкмаа до улицы Реймани. Фото: Управа Таллинна.

Пока жителям Таллинна трудно представить, куда перенесут остановки автобусов, как будут объезжать стройку, например, маршруты 60 и 63, куда денется автобус второго маршрута, который сегодня соединяет воздушные, морские и железнодорожные ворота страны… Вопросов множество. Ответы на некоторые из них можно найти на большой предварительной схеме, которая по мере необходимости будет меняться и дорабатываться.

Большая предварительная схема.
Большая предварительная схема. Фото: Управа Таллинна.

«Мы начнем строительство новой трамвайной линии общей протяженностью 2,5 км, однако это не значит, что на всех участках движение будет перекрыто одновременно. Работы будут идти поэтапно, и те или иные ограничения движения будут вводиться временно», - успокаивает Свет. 

Вице-мэр рекомендует горожанам следить за актуальными новостями на сайте города, где создана соответствующая страница. Видимо, придется привыкать пользоваться ею с той же интенсивностью, с какой пассажиры общественного транспорта привычно изучают сейчас в телефоне расписание автобусов. И им придется делать это еще чаще, предупредил в интервью газете «Столица» руководитель Таллиннского транспортного департамента Андрес Харьо.

«Особенно внимательным следует быть в отношении тех маршрутов, которыми вы пользуетесь регулярно, чтобы не было неприятных неожиданностей, - сказал он. - Где-то будут продлеваться уже имеющиеся автобусные маршруты, где-то на линии вместо коротких автобусов выйдут сочлененные». Это произойдет не сразу, изменения будут вводиться по мере расширения работ. Однако, как заверил Харьо, решения уже подготовлены.

На первом этапе работ по-прежнему можно будет пользоваться автобусным терминалом Виру. Однако уже в марте изменятся маршруты движения некоторых линий общественного транспорта. Будут направлены в объезд автобусные маршруты № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68.

Готовы общая схема движения этих автобусных маршрутов и каждого из них по отдельности.

Обшая схема.
Обшая схема. Фото: Управа Таллинна.

В качестве примера приведем схему изменения маршрута автобуса 67 в центре города.

Изменение движения автобуса 67.
Изменение движения автобуса 67. Фото: Управа Таллинна.

В направлении Эстония: ул. Гонсиори, бульвар Эстония, Театральная площадь. На измененном маршруте будет остановка «Эстония», конечная остановка «Эстония» на Театральной площади

В направлении Сели: Театральная площадь, бульвар Рявала, Тартуское шоссе, ул. Крейцвальди, Гонсиори. На измененном маршруте будет остановка «Эстония» на Театральной площади и остановка «Торнимяэ»

С остальными схемами первых измененных маршрутов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

На первом этапе работ, с 7 марта по 3 апреля, изменений в работе трамваев не предусмотрено. Согласно текущим планам, с 17 апреля будет временно приостановлено движение трамваев в направлении аэропорта. В этот период на линию выйдет трамвайный маршрут, который будет курсировать между Копли и Тонди.

«О дальнейших изменениях мы будем сообщать заблаговременно. На остановках общественного транспорта, затронутых изменениями, также будет опубликована информация о временном расписании и маршрутах», - заверил вице-мэр. 

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