Alexela выводит на рынок новый тип пакета электроэнергии, более выгодный, чем универсальная услуга, менее рискованный, чем биржевой пакет, и в то же время при желании от него можно быстро и без штрафов отказаться.
«Выгоднее универсальной услуги»: Alexela выводит на рынок новый пакет электроэнергии
«Напряжение уже некоторое время витало в воздухе, биржевая цена на электроэнергию упала, люди чувствуют, что универсальная услуга себя исчерпала, и спрашивают, не пора ли вернуться к биржевому пакету», – сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. «В то же время производственных мощностей на рынок не добавилось, кризис безопасности продолжается и нет прямых оснований предполагать, что цены останутся стабильными и больше не будут стремиться к крайностям. Теперь Alexela делает следующий шаг в том же направлении - приходит на помощь стране и пытается предложить стабильность по более низкой цене, чем универсальная услуга», - добавил он.
В марте базовая цена новой услуги составит 11,9 цента/кВтч, что ровно на 3,5 ц/кВтч дешевле утвержденной Департаментом конкуренции производственной цены Enefit Power, которая составляет 15,4 ц/кВтч. К ценам добавляются маржа и НСО.
Новый пакет, аналогичный универсальной услуге, предназначен для бытовых потребителей, таких как физические лица и квартирные товарищества. Прежде всего он ориентирован на клиента, который ценит стабильность, обеспечивая ему при этом максимально выгодную цену на электроэнергию за месяц исходя из рыночной ситуации. Кроме того, как и в случае с универсальной услугой, заключаемый договор является бессрочным, и расторжение договора не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента. Смена этого пакета также осуществляется бесплатно в самообслуживании энергетической компании.
Запрос на присоединение к пакету можно отправить с сегодняшнего дня, 15 февраля. Потребители электроэнергии Alexela смогут после присоединения начать использовать пакет с 1 марта. В случае смены продавца электроэнергии, в зависимости от условий смены прежнего поставщика, по прошествии периода от 14 дней до месяца.
«Конечно, хватает клиентов, которые сейчас возвращаются к биржевому пакету, но решение, которое содержит риски или требует планирования потребления, подходит не всем», - отметил управляющий портфелем торговли энергией Alexela. В настоящее время универсальной услугой пользуются 300 000 человек, начиная с марта я бы не советовал продолжать ее использовать хотя бы некоторое время, если только дома не растет денежное дерево, дающее хороший урожай», - сказал Ныу, добавив, что государственная компенсация за потолок цен на электроэнергию заканчивается в марте.
В начале февраля этого года Alexela провела экспресс-опрос среди 500 потребителей, результаты которого показали, что четверо из десяти человек рассматривали возможность смены пакета в прошлом месяце, две трети из них в настоящее время пользуются универсальной услугой.