«Выгоднее универсальной услуги»: Alexela выводит на рынок новый пакет электроэнергии

«Напряжение уже некоторое время витало в воздухе, биржевая цена на электроэнергию упала, люди чувствуют, что универсальная услуга себя исчерпала, и спрашивают, не пора ли вернуться к биржевому пакету», – сказал исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. «В то же время производственных мощностей на рынок не добавилось, кризис безопасности продолжается и нет прямых оснований предполагать, что цены останутся стабильными и больше не будут стремиться к крайностям. Теперь Alexela делает следующий шаг в том же направлении - приходит на помощь стране и пытается предложить стабильность по более низкой цене, чем универсальная услуга», - добавил он.

В марте базовая цена новой услуги составит 11,9 цента/кВтч, что ровно на 3,5 ц/кВтч дешевле утвержденной Департаментом конкуренции производственной цены Enefit Power, которая составляет 15,4 ц/кВтч. К ценам добавляются маржа и НСО.

Новый пакет, аналогичный универсальной услуге, предназначен для бытовых потребителей, таких как физические лица и квартирные товарищества. Прежде всего он ориентирован на клиента, который ценит стабильность, обеспечивая ему при этом максимально выгодную цену на электроэнергию за месяц исходя из рыночной ситуации. Кроме того, как и в случае с универсальной услугой, заключаемый договор является бессрочным, и расторжение договора не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента. Смена этого пакета также осуществляется бесплатно в самообслуживании энергетической компании.