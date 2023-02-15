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Несколько улиц в центре Таллинна остались без воды

rus.postimees.ee
Несколько улиц в центре Таллинна остались без воды
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Компания AS Tallinna Vesi
Компания AS Tallinna Vesi Фото: Sander Ilvest

Во второй половине дня без воды остались несколько домов и учреждений в центре Таллинна, в том числе автовокзал и здание Postimees.

По данным Tallinna Vesi, это аварийное отключение. Авария затронула следующие адреса: Фильтри 3B; Юхкентали 52, 58; Ластекоду 39, 41, 46, 48; Масина 2, 9, 11, 18, 20; Тарту маантеэ 76, 80.

Tallinna Vesi прогнозирует, что неисправность будет устранена не позднее 20:00.

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