Вчера имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство. Он не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен оспорить решение о его депортации.
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Сергей Чаулин хочет вернуться на родину: я не представляю для Эстонии угрозу, а в России я никому не нужен
Сергей Чаулин хочет вернуться на родину: я не представляю для Эстонии угрозу, а в России я никому не нужен
Сергей Чаулин рассказал Rus.Postimees, что не мог и предположить, что визит в полицию закончится депортацией, ведь изначально его вызывали туда по другому поводу.