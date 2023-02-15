Сергей Чаулин хочет вернуться на родину: я не представляю для Эстонии угрозу, а в России я никому не нужен

Сергей Чаулин рассказал Rus.Postimees, что не мог и предположить, что визит в полицию закончится депортацией, ведь изначально его вызывали туда по другому поводу.

«В среду в районе 14:30 меня вызвали в полицейский участок на бульваре Кольде со словами, что я должен забрать портреты ветеранов "Бессмертного полка" в количестве двухсот штук, сложенные в двух ящиках. Я поехал за ними, а там меня уже ждали ребята из КаПо. Так меня депортировали, предъявив обвинения на 30-ти страницах. На этих листах описаны все мои пикеты, митинги, марши протеста, "Бессмертный полк", "Марш мира"», – говорит Чаулин.