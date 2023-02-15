Выборы в Рийгикогу пройдут в Эстонии 5 марта 2023 года. Postimees опросил восемь политических партий, претендующих на избрание в парламент, об их взглядах на финансовую политику в рамках проекта опроса, который длится почти два месяца и публикуется каждый вторник. ​09.01 – Евросоюз; 16.01 – Окружающая среда, региональная политика; 23.01 – Образование, наука, население; 30.01 – Экономика, бизнес, инфраструктура; 06.02 – Здравоохранение, социальное обеспечение; 13.02 – Государственный бюджет, налоги