Каллас о полигоне в Нурсипалу: у нас нет времени для спецпланировки, Россия не отказалась от задуманного

Тынис Мёльдер (Центристская партия) поинтересовался у премьер-министра, почему ситуация с полигоном в Нурсипалу не продвигается быстрее, особенно после того, как Партия реформ подчеркнула, что это крайне необходимо. В качестве примера Мёльдер привел спецпланировку: «Почему бы вам не прибегнуть к спецпланировке или к какому-то иному решению, что, разумеется, предполагает проведение исследований и получение различных оценок», – сказал депутат.

В ответ Каллас заявила, что спецпланировка займет от шести до восьми лет. «Мы знаем, что в Украине идет полномасштабная война, и мы также знаем, что Россия не отказалась от своих мыслей на наш счет и от поставленных задач», — пояснила премьер.

«Поэтому, чем бы все ни закончилось в Украине – мы надеемся, что это закончится победой Украины, – но если этого не произойдет, то понятно, что Россия предпримет новые шаги и откусит новые куски. И это может произойти, если взглянуть на отчет Службы внешней разведки. Перерыв может продлиться четыре года, но это то время, что у нас есть. Другими словами, у нас на самом деле не так много времени, как предполагает спецпланировка», — добавила Каллас.

Она также пояснила упомянутое ранее исключение для национальной обороны, которое юридически слишком ограничено для расширения Нурсипалу – для этого закон должен быть дополнен. «У нас скоро выборы. Ни один из Рийгикогу в течение двух недель, точнее, полторы недели, пока Рийгикогу еще действует, не сможет рассмотреть этот закон так, чтобы его можно было принять до выборов. И поэтому правильно, что вопрос останется на рассмотрении после выборов», - сослалась она на решение фракции Партии реформ оставить рассмотрение вопроса расширения полигона Нурсипалу следующему созыву Рийгикогу.

Каллас объяснила, что процесс расширения полигона может осуществляться двумя способами: сначала путем общения с местными жителями, как, по ее словам, это делается в демократической стране, либо решение могло быть принято за спиной у людей, а потом бы их поставили перед фактом, что дела обстоят таким-то образом.