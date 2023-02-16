Что ждет Северо-Восток после выборов: «министерство Ида-Вирумаа» или «Шелковый путь»? Отвечают лидеры списков

Лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одновременном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток после выборов в Рийгикогу.

Впервые лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток, если все они пройдут в Рийгикогу. От «амнистии по кредитам» до нового «шелкового пути»: читайте и сравнивайте позиции по эстоноязычному образованию, обороне, сланцевой энергетике и налогам.