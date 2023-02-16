Впервые лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток, если все они пройдут в Рийгикогу. От «амнистии по кредитам» до нового «шелкового пути»: читайте и сравнивайте позиции по эстоноязычному образованию, обороне, сланцевой энергетике и налогам.
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Что ждет Северо-Восток после выборов: «министерство Ида-Вирумаа» или «Шелковый путь»? Отвечают лидеры списков
Что ждет Северо-Восток после выборов: «министерство Ида-Вирумаа» или «Шелковый путь»? Отвечают лидеры списков
На острые вопросы синхронного блица ответили социал-демократ Пирет Хартман, реформист Меэлис Кийли, Хендрик Агур от «Отечества», Максим Ильин из Eesti 200, член партии «Правые» Иво Лойде, от движения «Вместе» Айво Петерсон, центрист Кайдо Хёэвельсон, от зеленых Анне Калинен, и сам от себя Михаил Стальнухин.
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