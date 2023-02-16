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Что ждет Северо-Восток после выборов: «министерство Ида-Вирумаа» или «Шелковый путь»? Отвечают лидеры списков

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Что ждет Северо-Восток после выборов: «министерство Ида-Вирумаа» или «Шелковый путь»? Отвечают лидеры списков
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Лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одновременном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток после выборов в Рийгикогу.
Лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одновременном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток после выборов в Рийгикогу. Фото: Коллаж Денис Антонов

Впервые лидеры избирательных списков партий и самоводвиженец в одном интервью рассказали, что ожидает Северо-Восток, если все они пройдут в Рийгикогу. От «амнистии по кредитам» до нового «шелкового пути»: читайте и сравнивайте позиции по эстоноязычному образованию, обороне, сланцевой энергетике и налогам.

На острые вопросы синхронного блица ответили социал-демократ Пирет Хартман, реформист Меэлис Кийли, Хендрик Агур от «Отечества», Максим Ильин из Eesti 200, член партии «Правые» Иво Лойде, от движения «Вместе» Айво Петерсон, центрист Кайдо Хёэвельсон, от зеленых Анне Калинен, и сам от себя Михаил Стальнухин.

- Существует разница в восприятии периода советской оккупации у части жителей Северо-Востока и жителями остальной Эстонии. Это может мешать общественным процессам. Как вы намерены преодолевать эти проблемы, и что делать с таким противоречием?

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