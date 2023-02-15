Певкур: страны НАТО должны повысить расходы на оборону как минимум до 2,5 процентов

«В настоящее время только треть членов НАТО выделяет не менее 2% на национальную оборону. Однако ситуация в сфере безопасности кардинально изменилась, и всем странам необходимо вносить значительно больший вклад в собственную и коллективную оборону. Именно поэтому я внес сегодня конкретное предложение о том, что 2% в качестве минимального уровня уже недостаточно и что расходы на оборону стран НАТО должны перейти к 2,5%», - заявил после встречи министр обороны Певкур.

Впервые в штаб-квартире НАТО также состоялся новый формат, созванный Германией, в котором приняли участие министры обороны трех стран Балтии и трех государств рамочной боевой группы НАТО - Великобритании, Канады и Германии - и главнокомандующий европейскими силами НАТО.

«В новом формате мы обсудили, как реализовать то, что было согласовано в Мадриде. Эти обсуждения касались координации учений и предварительного размещения техники и боеприпасов на восточном крыле», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

На заседании группы поддержки Украины министры обороны сосредоточили внимание на том, как ускорить выполнение обязательств, взятых три недели назад, чтобы согласованная помощь как можно быстрее поступила в Украину.

«Совершенно очевидно, что сейчас нам необходимо как можно быстрее отправить как можно больше помощи Украине, чтобы она была готова отразить следующее крупное российское наступление. Мы также хотели сказать, что в следующем году союзники могут повысить свои амбиции по поддержке Украины и довести общий объем обещанной помощи как минимум до 100 миллиардов евро», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Эстония также предложила Европейскому союзу как можно скорее совместно закупить не менее одного миллиона единиц 155-миллиметровых боеприпасов, в которых Украина сейчас нуждается больше всего.