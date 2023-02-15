Немецкий авиационный гигант Lufthansa в среду столкнулся со сбоем в работе ИТ, который вынудили его отменить и отложить рейсы.
Крупный европейский авиаперевозчик отменяет рейсы
Крупный европейский авиаперевозчик отменяет рейсы
Компания не уточнила, какие аэропорты затронул этот инцидент, но несколько рейсов были отменены во Франкфурте.
«В настоящее время авиакомпании группы Lufthansa страдают от сбоя в работе ИТ», - сообщила компания в Twitter.
«Это приводит к задержкам и отменам рейсов. Приносим извинения пассажирам, которых затронет этот инцидент».
В Lufthansa также входят Eurowings, Swiss, Brussels и Austrian Airlines.
«На данный момент мы не уверены, что пострадала только Lufthansa», - сказал представитель авиакомпании агентству AFP.
Газета Bild сообщила о хаосе в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.