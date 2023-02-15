Крупный европейский авиаперевозчик отменяет рейсы

Компания не уточнила, какие аэропорты затронул этот инцидент, но несколько рейсов были отменены во Франкфурте.

«В настоящее время авиакомпании группы Lufthansa страдают от сбоя в работе ИТ», - сообщила компания в Twitter.

«Это приводит к задержкам и отменам рейсов. Приносим извинения пассажирам, которых затронет этот инцидент».

В Lufthansa также входят Eurowings, Swiss, Brussels и Austrian Airlines.

«На данный момент мы не уверены, что пострадала только Lufthansa», - сказал представитель авиакомпании агентству AFP.