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Крупный европейский авиаперевозчик отменяет рейсы

Крупный европейский авиаперевозчик отменяет рейсы
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Самолеты Lufthansa.
Самолеты Lufthansa. Фото: KAI PFAFFENBACH

Немецкий авиационный гигант Lufthansa в среду столкнулся со сбоем в работе ИТ, который вынудили его отменить и отложить рейсы.

Компания не уточнила, какие аэропорты затронул этот инцидент, но несколько рейсов были отменены во Франкфурте.

«В настоящее время авиакомпании группы Lufthansa страдают от сбоя в работе ИТ», - сообщила компания в Twitter.

«Это приводит к задержкам и отменам рейсов. Приносим извинения пассажирам, которых затронет этот инцидент».

В Lufthansa также входят Eurowings, Swiss, Brussels и Austrian Airlines.

«На данный момент мы не уверены, что пострадала только Lufthansa», - сказал представитель авиакомпании агентству AFP.

Газета Bild сообщила о хаосе в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

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