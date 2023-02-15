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В Финляндию прибыли первые украинские беженцы, перемещенные из Эстонии

rus.postimees.ee
В Финляндию прибыли первые украинские беженцы, перемещенные из Эстонии
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: GO NAKAMURA

Первые украинцы, перемещенные из Эстонии, прибыли в Финляндию вчера, во вторник 14 февраля, пишет Yle.

Миграционная служба Финляндии сообщает, что пока в страну приехало менее пяти украинцев.

В Эстонии находится более 40 000 беженцев из Украины. Это много с учетом населения страны в 1,3 млн человек. В Финляндию с населением в 5,6 млн человек приехало примерно столько же беженцев.

Система приема беженцев в Эстонии перегружена. По этой причине власти Финляндии и Эстонии предложили беженцам в добровольном порядке возможность переехать в Финляндию.

В декабре МВД Финляндии сообщило, что страна готова еженедельно принимать из Эстонии около 50-100 украинцев, спасающихся от войны.

Для желающих переехать в Финляндию организовано скоординированное автобусное и паромное сообщение. Расходы берут на себе Эстония и Финляндия.

По данным Миграционной службы, пока невозможно оценить, насколько украинцы в Эстонии заинтересованы в переезде в Финляндию, поскольку Эстония только начала распространять информацию о возможности переезда.

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