Травмированное общество. С какими проблемами столкнется Украина после войны

«После войны психологическая помощь понадобится не менее чем 15 миллионам украинцев», - заявил в июне прошлого года глава Министерства Здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По мнению специалистов Минздрава, война повлечет как тяжелые последствия для психики людей, так и другие заболевания из-за перенесенного длительного стресса. Даже тех, кто смог стойко перенести первый год войны, ждет ментальное истощение.

Проблемы такого масштаба еще никто не решал

По прогнозам Минздрава, в психологической поддержке будут нуждаться примерно треть жителей Украины, из них 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение. Каждый десятый украинец испытает психологические проблемы средней тяжести или тяжелые.

Женщина принесла цветы к автобусной останоке, на которой в результате российского ракетного удара погибли дети. Город Днепр, Украина. 16 января 2023 года.

Поскольку проблема уже стала очевидной, психологи из Украины и стран, оказывающих ей помощь, занялись ее решением, насколько это возможно в условиях войны. Ученые Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) проводят научные исследования и конференции с коллегами из других стран по темам медико-психологических последствий войны в Украине. Главный вопрос исследований - чего можно ожидать и что нужно учитывать при оказании медицинской помощи?

Распространенность ПТСР сегодня достигла 30 процентов

Основные выводы украинских ученых сегодня следующие:

- У населения Украины в условиях военной агрессии формируются и индивидуальная, и коллективная травматизация.

- Распространенность ПТСР и депрессии как среди беженцев, так и среди оставшихся в зоне конфликта, сейчас сопоставима и достигает 30%.

- ПТСР обычно сосуществует с другими формами психопатологии, и 90% переживших ПТСР будут иметь минимум одно сопутствующее заболевание в течение жизни.

- Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являются депрессия, злоупотребление алкоголем, иные зависимости, тревожные и психосоматические нарушения.

- При обращении за первичной медицинской помощью по любому поводу рекомендовано проводить оценку наличия признаков ПТСР для всех переживших травматическое событие.

- Одной из последних разработок стало предотвращение ПТСР в первые несколько часов после травмы - когнитивная блокада травматических образов.