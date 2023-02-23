После войны каждый третий украинец будет нуждаться в помощи психолога. Количество страдающих от посттравматического синдрома уже сегодня превышает все мыслимые цифры для недавно благополучной европейской страны. Однако опыт оказания помощи жертвам войны массово, на государственном уровне, есть у очень немногих стран. Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».
Травмированное общество. С какими проблемами столкнется Украина после войны
«После войны психологическая помощь понадобится не менее чем 15 миллионам украинцев», - заявил в июне прошлого года глава Министерства Здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По мнению специалистов Минздрава, война повлечет как тяжелые последствия для психики людей, так и другие заболевания из-за перенесенного длительного стресса. Даже тех, кто смог стойко перенести первый год войны, ждет ментальное истощение.
Проблемы такого масштаба еще никто не решал
По прогнозам Минздрава, в психологической поддержке будут нуждаться примерно треть жителей Украины, из них 3-4 миллионам нужно будет назначать медикаментозное лечение. Каждый десятый украинец испытает психологические проблемы средней тяжести или тяжелые.
Поскольку проблема уже стала очевидной, психологи из Украины и стран, оказывающих ей помощь, занялись ее решением, насколько это возможно в условиях войны. Ученые Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) проводят научные исследования и конференции с коллегами из других стран по темам медико-психологических последствий войны в Украине. Главный вопрос исследований - чего можно ожидать и что нужно учитывать при оказании медицинской помощи?
Распространенность ПТСР сегодня достигла 30 процентов
Основные выводы украинских ученых сегодня следующие:
- У населения Украины в условиях военной агрессии формируются и индивидуальная, и коллективная травматизация.
- Распространенность ПТСР и депрессии как среди беженцев, так и среди оставшихся в зоне конфликта, сейчас сопоставима и достигает 30%.
- ПТСР обычно сосуществует с другими формами психопатологии, и 90% переживших ПТСР будут иметь минимум одно сопутствующее заболевание в течение жизни.
- Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являются депрессия, злоупотребление алкоголем, иные зависимости, тревожные и психосоматические нарушения.
- При обращении за первичной медицинской помощью по любому поводу рекомендовано проводить оценку наличия признаков ПТСР для всех переживших травматическое событие.
- Одной из последних разработок стало предотвращение ПТСР в первые несколько часов после травмы - когнитивная блокада травматических образов.
Психика человека в условиях войны мало изучена
Израиль – одна из тех редких стран, где психологи наработали практику помощи гражданскому населению в условиях войны. Уже весной 2022 года израильские психологи бесплатно проводили обучение для украинских коллег в городах, граничащих с оккупированными территориями. Они учили оказывать первую кризисную помощь и выводить человека из шока после тяжелого травмирующего события.
Известный эстонский психотерапевт Кайт Синисалу пояснила Rus.Postimees, что влияние войны на психическое здоровье гражданских сегодня слабо изучено. Состояние солдат изучали гораздо больше, особенно в США. Дело тут не в игнорировании, а в недоступности людей для исследований. Исследования психологии войны в США проходили на основании изучения войн в Ираке и Афганистане, и западным университетам было нелегко изучать население этих стран.
По словам Кайт Синисалу, западные исследователи публиковали основательную статистику по случаям ПТСР у комбатантов, но нужно учитывать, что эти цифры касаются только случаев расстройств, когда солдаты обращались за помощью. Фактически же случаев должно быть гораздо больше.
В результате стресса, вызванного с войной, возникает не только ПТСР, но и другие нарушения психического здоровья. «Мне не известны комплексные исследования психического здоровья гражданских, но нет ни малейших оснований полагать, что статистика случаев ПТСР среди гражданских, переживших травматические события, будет сильно отличаться от статистики по ПТСР у военных», - считает психотерапевт.
В странах ЕС занимаются реабилитацией беженцев
Большинство нуждающихся в помощи сегодня борются с ПТСР и тревожными расстройствами. В силу массовости этой проблемы в странах ЕС, принявших беженцев, им стали сразу предлагать психологическую помощь.
В Эстонии психологов для украинских беженцев оплачивают самоуправления, где живут пострадавшие от войны. Rus.Postimees поговорил с украинским психологом Ольгой Кохтенко, которая тоже приехала в Эстонию в качестве беженки и начала оказывать помощь соотечественникам.
Когда мы договаривались об интервью, Ольга смогла найти время только поздно вечером, так как график у нее очень плотный. Ольга проводит консультации нескольких видов - и разовые посещения, и длительные курсы психотерапии. Все зависит от тяжести случая.
«Люди, которые были в оккупации, находятся в очень тяжелом состоянии. Особенно сильно травмированы те, кто вырвался из Мариуполя, кто выживал в подвале, спасаясь от авианалетов, у кого рядом с домом шли уличные бои… У них, обычно, помимо острого расстройства есть нарушения сна, проблемы со здоровьем, вызванные стрессом», - рассказывает Кохтенко.
Она говорит, что это проявляется в том, что у человека возникает неконтролируемый плач, слезы льются градом. «Такая реакция обычно запускается каким-то болезненным воспоминанием или ассоциацией. Увидел что-то, напомнившее войну, и человека начинает непроизвольно трясти», - объясняет психолог.
Если мимо проезжает машина с включенной сиреной, то украинские дети нередко начинают плакать. Они могут сильно реагировать на салют, хлопушки и даже на школьный звонок, т.к. высокочастотные звуки сирены, предупреждающей о бомбардировке, уже сказались на их психике.
Беженцам и внутренне перемещенным людям, уехавшим из дома, спасаясь от войны, трудно планировать свою жизнь и понимать, что с ними происходит. Уровень тревожности очень высокий, а растерянность и неопределенность иногда просто невозможно выдержать.
Сейчас Кохтенко умеет справляться с тяжелыми реакциями, так как она весной прошла обучение первой психологической помощи у израильтян. И у детей, и у взрослых часто наблюдаются ночные кошмары, панические атаки.
Очень многие прежде психологически стабильные люди ощутили после пережитого повышенную агрессию, возбудимость и обидчивость. «У всех людей бывают какие-то сложные периоды, усталость, ухудшение настроения, но речь не об этом, - рассказывает Ольга Кохтенко. - У людей, пережившими военную травму, эти реакции очень гипертрофированные и практически неконтролируемые».
И женщины, и мужчины обращаются к психологу, так как их беспокоит такая собственная неустойчивость. Из-за подобных состояний они иногда не могут даже работать, так как агрессия или панические атаки мешают им выполнять свои рабочие обязанности.
Еще одна психологическая проблема, связанная уже с вынужденным переездом – это пострадавшие самореализация и самооценка. «У многих людей, которые ко мне ходят, были хорошо оплачиваемая должность или свой успешный бизнес. Им сейчас очень тяжело от необходимости начинать с нуля. Без знания языка они вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу, их уверенность в себе страдает».
Всем придется выстраивать систему реабилитации
По мнению Ольги Кохтенко, после войны в восстановление душевного здоровья народа придется вкладываться всем – и государству, и самоуправлениям, и бизнесу, и самим людям. На уровне государства должны быть обязательно программы для реабилитации детей. В каждой школе и училище психолог будет нужен, очевидно, не один.
«Должен быть не просто детский психолог, как в мирное время, но и специалист именно по травматическим расстройствам, - говорит Кохтенко. – Бизнесу придется тоже вложиться в штатных психологов, это будет так же необходимо, как штатный бухгалтер».
Одной из проблем, которая возникнет в первую очередь, будет недостаток средств. Восстанавливать придется всю страну, отстраивать буквально из руин. В восточных регионах почти полностью разрушен бизнес. Пострадает и материальный уровень большинства семей, а это значит, что свободных денег не будет ни у кого.
«У меня есть большие опасения, что если возникнет вопрос – вставить выбитое окно, купить еду или пойти к психологу, люди будут выбирать первое и будут пытаться справляться со своими состояниями сами», - констатирует Кохтенко.
Украинский практикующих психолог Оксана Косяк говорит, что пережитое украинцами в период войны, будет, очевидно, трансгенерационной травмой, то есть будет сопровождать украинцев несколько поколений. «Такой опыт нельзя легко и быстро интегрировать в психику, потому наши потомки также частично будут его носителями», - считает Косяк.
Неполные семьи, дети, потерявшие родителей, инвалидизация военных и мирного населения, смерти родных, потерянные дома и разрушенные города — все эти страшные вещи оставляют пустоту в человеческих душах. Это раны, которые будут залечиваться десятилетиями.
Что такое посттравматический синдром?
ПТСР – это диагноз, его должен ставить психиатр или медицинский психотерапевт.
Он имеет следующие признаки:
навязчивое стремление «переосмыслить» неприятные события, воспроизведение их в воображении (в частности, в сновидениях);
стремление избегать того, что напоминает о травме (например, местах происшествия);
повышенные тревожность и эмоциональное возбуждение, постоянная настороженность, подозрительность;
гнев и раздражительность;
чувство вины, стыда или самообвинения;
злоупотребление алкоголем или наркотиками;
чувство недоверия и измены, а также «несправедливости судьбы»;
суицидальные мысли;
ощущение отчужденности;
физические боли.