Достопримечательности Эстонии в вечерних сумерках окрасятся в золотой цвет

Кроме того, в этот день на груди носят золотую ленту в поддержку детей, ведущих тяжелейшую борьбу за жизнь, сообщил Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком.

День борьбы с детским раком основан на общей вере, что каждый ребенок, больной раком, заслуживает наилучшей медицинской и психологической помощи, независимо от финансовых возможностей, социального класса, расы или происхождения.

День борьбы с детским раком и организованная по этому случаю кампания с золотой лентой и золотым освещением направлены на повышение осведомленности, формирование толерантности стороннего наблюдателя и побуждение людей поддержать детей, больных раком, - заставить людей на мгновение задуматься о хрупкости жизни.

«Это день чествования всех детей и семей, которые борются с раком и переживают его последствия. Это день признания их боли и трудностей», - говорит Луйве Мерилай, работник службы поддержки союза.

В Эстонии ежегодно около 55 детей и подростков получают диагноз злокачественной опухоли и начинают трудный путь к выздоровлению. «Надев сегодня золотую ленту, мы показываем, что заботимся, замечаем и поощряем этих маленьких героев вокруг нас и ценим усилия врачей, помогающих жить золотым детям. Это также искренний способ поблагодарить добрых людей, компаний и волонтеров, которые на протяжении многих лет поддерживают детей, больных раком, и их семьи. Они помогают сохранить веру и надежду», - добавила Мерилай.