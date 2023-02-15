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Достопримечательности Эстонии в вечерних сумерках окрасятся в золотой цвет

BNS
Достопримечательности Эстонии в вечерних сумерках окрасятся в золотой цвет
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Певческое поле в золотых цветах.
Певческое поле в золотых цветах. Фото: Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком
  • В Эстонии ежегодно около 55 детей и подростков заболевают злокачественными опухолями
  • По случаю Дня детей, больных раком, сотни компаний и учреждений окрасятся в золотой

Во всем мире 15 февраля отмечается День детей, больных раком, и по этому случаю многие предприятия и известные достопримечательности Эстонии будут окрашены в золотой в поддержку детей.

Кроме того, в этот день на груди носят золотую ленту в поддержку детей, ведущих тяжелейшую борьбу за жизнь, сообщил Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком.

День борьбы с детским раком основан на общей вере, что каждый ребенок, больной раком, заслуживает наилучшей медицинской и психологической помощи, независимо от финансовых возможностей, социального класса, расы или происхождения.

День борьбы с детским раком и организованная по этому случаю кампания с золотой лентой и золотым освещением направлены на повышение осведомленности, формирование толерантности стороннего наблюдателя и побуждение людей поддержать детей, больных раком, - заставить людей на мгновение задуматься о хрупкости жизни.

«Это день чествования всех детей и семей, которые борются с раком и переживают его последствия. Это день признания их боли и трудностей», - говорит Луйве Мерилай, работник службы поддержки союза.

В Эстонии ежегодно около 55 детей и подростков получают диагноз злокачественной опухоли и начинают трудный путь к выздоровлению. «Надев сегодня золотую ленту, мы показываем, что заботимся, замечаем и поощряем этих маленьких героев вокруг нас и ценим усилия врачей, помогающих жить золотым детям. Это также искренний способ поблагодарить добрых людей, компаний и волонтеров, которые на протяжении многих лет поддерживают детей, больных раком, и их семьи. Они помогают сохранить веру и надежду», - добавила Мерилай.

Президент Алар Карис выражает свою поддержку детям, больным раком, пригласив на этот день в Кадриоргский дворец представителей союза и детей, больных раком, вместе с их родителями.

В среду по случаю Международный день детей, больных раком, сотни предприятий и учреждений по всей Эстонии зажгут золотые огни - в первую очередь, Клиникум Тартуского университета и Таллиннская детская больница, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями, а также Таллиннский телебашня, Skywheel of Tallinn, Unibet Arena, Вилла Ammende, театр Vanemuine, театр Ugala и многие другие.

Эстонский союз родителей, чьи дети больны раком, оказывает поддержку и финансовую помощь детям, больным раком, и их семьям. Союз приглашает все предприятия присоединиться к идее зажечь золотые огни в этот день.

Поддержать лечение детей, больных раком, и деятельность, способствующую лечению, можно на странице союза или по телефонам для пожертвований, опубликованным на сайте vahilapsed.ee.

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