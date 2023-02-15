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Эстония готова направить в Ирак в этом году до 110 военнослужащих Сил обороны

rus.postimees.ee
Эстония готова направить в Ирак в этом году до 110 военнослужащих Сил обороны
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Генерал-майор армии Джеймс Б. Джаррард, командующий Объединенной оперативной группой специальных операций «Непоколебимая решимость», оказывает помощь помощнику наводчика члену 5-й группы специального назначения.
Генерал-майор армии Джеймс Б. Джаррард, командующий Объединенной оперативной группой специальных операций «Непоколебимая решимость», оказывает помощь помощнику наводчика члену 5-й группы специального назначения. Фото: Staff Sgt. Jacob Connor

В среду Рийгикогу утвердил запрошенный Министерством обороны мандат, который позволит Эстонии увеличить свой военный вклад в возглавляемую США международную контртеррористическую операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке до 110 военнослужащих Сил обороны.

Эстония планирует принять участие в операции «Непоколебимая решимость» с сокращенным пехотным подразделением размером с роту, которое будет выполнять задачи по защите базы и быстрого реагирования. Это подразделение будет дополнено национальным элементом поддержки, штабными офицерами и сержантами в штабе оперативного батальона под руководством Великобритании в Эрбиле и в штабе дивизии в Багдаде. Кроме того, Эстония готова предоставить подразделение специального назначения. Точный вклад Эстонии будет известен на конференции Operation Survivor на этой неделе.

Согласно предыдущему мандату Рийгикогу, в операции могли участвовать до пяти военнослужащих Сил обороны.

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