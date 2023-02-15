Эстония готова направить в Ирак в этом году до 110 военнослужащих Сил обороны

Эстония планирует принять участие в операции «Непоколебимая решимость» с сокращенным пехотным подразделением размером с роту, которое будет выполнять задачи по защите базы и быстрого реагирования. Это подразделение будет дополнено национальным элементом поддержки, штабными офицерами и сержантами в штабе оперативного батальона под руководством Великобритании в Эрбиле и в штабе дивизии в Багдаде. Кроме того, Эстония готова предоставить подразделение специального назначения. Точный вклад Эстонии будет известен на конференции Operation Survivor на этой неделе.