Промышленный спад в странах Балтии в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был одним из крупнейших в Европейском союзе (ЕС), сообщил Eurostat.
Cпад промышленности в ЕС: страны Балтии снова отличились
Cпад промышленности в ЕС: страны Балтии снова отличились
Промышленное производство в Литве за год упало на 8,2%, в Эстонии на 11,5%, в Латвии на 4,4%, при этом в среднем по ЕС промышленный спад составил 0,4%.
В декабре по сравнению с ноябрем объемы промпроизводства Эстонии выросли на 2%, в Литве и Латвии упали, соотвественно, на 4% и 2,6%. В целом в ЕС промышленный спад за месяц составил 0,4%.