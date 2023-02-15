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Cпад промышленности в ЕС: страны Балтии снова отличились

BNS
Cпад промышленности в ЕС: страны Балтии снова отличились
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Промышленное производство, цех металлообрабатывающего завода. Фото иллюстративное.
Промышленное производство, цех металлообрабатывающего завода. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Промышленный спад в странах Балтии в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был одним из крупнейших в Европейском союзе (ЕС), сообщил Eurostat.

Промышленное производство в Литве за год упало на 8,2%, в Эстонии на 11,5%, в Латвии на 4,4%, при этом в среднем по ЕС промышленный спад составил 0,4%.

В декабре по сравнению с ноябрем объемы промпроизводства Эстонии выросли на 2%, в Литве и Латвии упали, соотвественно, на 4% и 2,6%. В целом в ЕС промышленный спад за месяц составил 0,4%.

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