Повышение уровня моря: незаметно, но неотвратимо

«Наиболее уязвимый регион - Тихий океан, где подъем уровня моря будет немного выше среднего уровня. Там меньше возможностей сгладить негативные эффекты этого явления. И там уже работают программы эвакуации людей с низколежащих островов. И именно там мы увидим последствия не в ближайшие десятилетия, а уже сейчас.

В Европе сейчас не такие большие проблемы, есть много мест, где можно построить дамбы. Но если повышение уровня моря продолжится, возникнут проблемы с эрозией, наводнениями и засолением, когда солёная вода будет проникать в почву».

Родерик ван де Вал, профессор в университете Утрехта