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Повышение уровня моря: незаметно, но неотвратимо

Повышение уровня моря: незаметно, но неотвратимо
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Ученые называют климатические изменения прямой причиной ускорения повышения уровня моря.
Ученые называют климатические изменения прямой причиной ускорения повышения уровня моря. Фото: Engelbrecht/Copyright 2022 The AP

Повышение уровня мирового океана менее заметно глазу, чем многие другие последствия изменения климата. Но оно, как и другие изменения, заметно ускорилось за последние десятилетия. По данным ученых, даже при идеально благоприятном развитии событий к концу века уровень моря поднимется более чем на полметра. Это приведет к серьезным социальным и экономическим изменениям и общему росту глобальных рисков.

Почему уровень моря повышается - и как быстро?

Причиной повышения уровня моря ученые называют глобальные климатические изменения. Рост температуры планеты приводит не только к таянию ледников - и поступлению этой воды в океан - но и к тепловому расширению воды. В масштабах Мирового океана этот эффект оказывает заметное влияние.

Ученые отмечают не только само по себе повышение уровня моря, но и тот факт, что за последние 30 лет оно заметно ускорилось.

По данным европейской системы «Коперник», с начала 1990-х уровень мирового океана поднимался в среднем на 3,2 мм в год, то есть за три десятка лет повысился на 10 см.

По данным британских правительственных источников, устье Темзы за последний век погрузилось на 15 см. Причём если в среднем с 1911 по 2018 годы скорость составляла 1,4 мм в год, то с 1990-го - уже 3,6 мм в год.

На другой стороне планеты - те же данные: опубликованный в декабре отчет южнокорейского агенства Гидрографии и Океанологии говорит о том, что с 1989 по 2021 годы уровень моря у берегов страны вырос на 9,9 см, при том за предыдущие три десятилетия - с начала 60-х по начало 90-х - всего на 5,4 см.

Бангладеш и так регулярно страдает от ураганов и наводнений; с повышением уровня моря часть страны будет затоплена.
Бангладеш и так регулярно страдает от ураганов и наводнений; с повышением уровня моря часть страны будет затоплена. Фото: Mahmud Hossain Opu/Copyright 2022 The AP

«Наиболее уязвимый регион - Тихий океан, где подъем уровня моря будет немного выше среднего уровня. Там меньше возможностей сгладить негативные эффекты этого явления. И там уже работают программы эвакуации людей с низколежащих островов. И именно там мы увидим последствия не в ближайшие десятилетия, а уже сейчас.

В Европе сейчас не такие большие проблемы, есть много мест, где можно построить дамбы. Но если повышение уровня моря продолжится, возникнут проблемы с эрозией, наводнениями и засолением, когда солёная вода будет проникать в почву».

Родерик ван де Вал, профессор в университете Утрехта

Долгосрочные прогнозы

По данным последних (опубликованы в январе) исследований, проведенных под эгидой Межправительственной группы экспертов по изменению климата, за ближайшие 200-300 лет уровень моря повысится на 2 метра точно, а возможно и на все 4.

Ученые прямо увязывают процесс с эмиссией парниковых газов. Даже если их выбросы удастся немного сократить, до конца века уровень моря поднимется на 62 см.

При негативном сценарии - если выбросы парниковых газов будут расти теми же темпами, что сейчас - уже к 2100-му году уровень моря повысится на полтора метра.

Этого достаточно для того, чтобы части стран и целые государства оказались под водой. По мнению ряда ученых, небольшое государство Кирибати в Океании, расположенной на трех десятках атоллов, может стать первой страной планеты, которая утонет целиком.

Для защиты Венецианской лагуны построена система защитных барьеров, но ее может оказаться недостаточно.
Для защиты Венецианской лагуны построена система защитных барьеров, но ее может оказаться недостаточно. Фото: Claudio Furlan/LaPresse

«Не существует единого ответа, который решил бы все проблемы. Это во многом зависит от местных условий и от того, можете ли вы позволить себе строить дамбы, например, потому что это довольно дорогое решение. В некоторых регионах есть возможности, основанные на экологии - например, высадка мангровых лесов. Но этот вариант явно не подойдет для Европы».

Родерик ван де Вал, профессор в университете Утрехта

Последствия и риски

В Европе повышение уровня океана затронет прежде всего побережье Северного моря: Нидерланды, Бельгию, восток Великобритании. Сильно изменится береговая линия на юге Балтийского моря и в устье Дуная, заметно увеличится Венецианский залив. При повышении уровня моря на метр в зоне затопления окажутся дома более чем 13 миллионов европейцев.

В Азии могут быть затоплены устья крупных рек - сейчас это очень плотно заселённые территории, например устье Ганга в Бангладеш.

Прямые последствия очевидны: потеря территорий, мест жительства людей, сельскохозяйственных угодий и промышленных предприятий - а во многих приморских странах промышленность сосредоточена именно рядом с портами.

Климатическими беженцами, по данным ООН, станут от 130 млн до полумиллиарда жителей планеты. Колоссальная миграция, осложненная потерей экономического потенциала и снижением уровня жизни, может привести к новым конфликтам - как на экономической, так и на этноконфессиональной почве.

Возникнут и проблемы политического характера, с которыми международное сообщество еще не сталкивалось.

По словам постоянного представителя Мальты при ООН Ванессы Фрейзер, сейчас международное право вообще не рассматривает такую ситуацию, как потеря территорий из-за последствий изменения климата. Соответственно, нет никаких правил, как действовать в таких случаях: если из-за повышения уровня моря изменится береговая линия и часть страны навсегда уйдет под воду, что произойдёт с границами исключительной экономической зоны, правами на вылов рыбы, с контролем воздушного пространства, какой статус получат люди, чьи дома окажутся на морском дне.

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