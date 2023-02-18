Бывший канцлер Минобороны: власти России подсчитали «дебит-кредит» и решили, что война окупится

Президент РФ Владимир Путин председательствует на заседании Совета Безопасности онлайн, находясь в Ново-Огарево. 13 февраля 2023. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS. Фото: sputnik

-Когда вы поняли, что вторжение неизбежно? Какие события/сигналы указывали на то, что Путин начнет войну?

- После того, как Россия предъявила Западу свои нереальные требования по архитектуре безопасности. Тогда уже стало понятно, что россияне не заинтересованы в переговорах и что готовится почва для начала войны. К тому времени это решение уже было принято.

- Многие эксперты говорят, что Западу эта война нужна, чтобы ослабить Россию, потому не будет таких быстрых поставко военной техники, которые позволили бы Киеву быстро освободить всю свою территорию. Что вы думаете об этом предположении?

- В этом вполне может быть смысл.

- Риск нового успешного наступления российской армии сегодня увеличивается или уменьшается?

- Я скорее не верю в способность российской армии реализовать наступление, но здесь могут сыграть роль свою детали. Например важно то, как Украине удается заменить свои системы ПВО на западные. Если ПВО Украины ослабеет, то Россия может получить превосходство в воздухе, и тогда картина будет совсем другой. Зависимость Украины от западных решений о поставках вооружений очень высокая.

Залп из установки HIMARS. Фото: Adrienne Surprenants/MYOP/WSJ

- Как вы думаете, есть ли у Европы какие-то стратегии, как дальше жить и общаться с Россией после окончания войны? Кто-нибудь на Западе занят этим сценарием будущего нового мира?