Докажи знание госязыка или уезжай: введет ли Эстония по примеру Латвии особые требования для граждан РФ?

Действующее в Латвии положение гласит, что бывшие граждане Латвии и неграждане, у которых теперь есть российский паспорт, должны до 1 сентября 2023 года сдать тест на знание латышского языка не ниже уровня А2 или предоставить соответствующее свидетельство, иначе их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. Такую норму, которая распространяется на чуть менее чем 18 000 жителей, ввел предыдущий Сейм прошлой осенью, незадолго до выборов.