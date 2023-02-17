Граждане России, являющиеся обладателями постоянного вида на жительство в Латвии, для того чтобы продолжить жить в стране, должны доказать свое знание латышского языка. Причем сделать это они должны в довольно короткие сроки, в противном случае им грозит депортация. Rus.Postimees выяснял, возможен ли подобный сценарий в Эстонии.
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Докажи знание госязыка или уезжай: введет ли Эстония по примеру Латвии особые требования для граждан РФ?
Докажи знание госязыка или уезжай: введет ли Эстония по примеру Латвии особые требования для граждан РФ?
Действующее в Латвии положение гласит, что бывшие граждане Латвии и неграждане, у которых теперь есть российский паспорт, должны до 1 сентября 2023 года сдать тест на знание латышского языка не ниже уровня А2 или предоставить соответствующее свидетельство, иначе их постоянный вид на жительство будет аннулирован и им придется покинуть Латвию. Такую норму, которая распространяется на чуть менее чем 18 000 жителей, ввел предыдущий Сейм прошлой осенью, незадолго до выборов.
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