Русский писатель, лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга» Михаил Шишков, проживающий в Швейцарии, написал своему украинскому другу в преддверии годовщины войны письмо, которое Rus.Postimees публикует с разрешения автора.
МИХАИЛ ШИШКИН ⟩ Дорогой украинский друг, они украли у нас язык, и выход теперь лишь один
Дорогой мой!
Они украли у нас язык. Мы говорили и переписывались с тобой на языке великой русской литературы. Теперь для всего мира русский – язык тех, кто бомбит украинские города и убивает детей, язык военных преступников, язык убийц. За преступления против человечества их будут судить. Очень хочется верить, что на скамью подсудимых сядут все, кто готовил эту войну и кто участвовал в ней, кто так или иначе поддерживал ее. Но как судить за преступление против языка?
Мой отец в 17 лет пошел на фронт мстить за убитого немцами брата. После войны от всю жизнь ненавидел немцев и все немецкое. Я пытался объяснить ему: «Папа, но есть же великая немецкая литература! Немецкий язык – прекрасный язык!» На него эти слова не действовали. Что мы сможем сказать после войны украинцам, у которых русские разбомбили и разграбили дома, убили семью? Что великая русская литература прекрасна? И что русский язык такой замечательный?
Диктаторы и диктатуры рождают рабское население или рабское население рождает диктаторов? Украина смогла вырваться из этого адского круга, вырваться из нашего общего чудовищного кровавого прошлого. За это ее ненавидит русский самозванец. Свободная демократическая Украина ведь сможет послужить примером для замордованного русского населения, поэтому ему так важно вас уничтожить.
У нас в России не было ни десталинизации, ни нюрнбергских процессов над КПСС. Результат мы видим: новая диктатура. Диктатура по своей природе не может существовать без врагов, а значит войны.
В планы Генерального Штаба входил отказ НАТО защищать вас своими вооруженными силами, и НАТО этот план Путина в первые дни войны выполнило. Не согласились с планами Путина вы, украинцы.
Вы не сдались, не встретили его танки цветами. Вы защищаете не только свою свободу и человеческое достоинство, сейчас вы защищаете свободу и человеческое достоинство всего человечества. Вас нельзя победить, потому что войну решают не количество танков и ракет, а сила любви к свободе. Вы – свободные люди, а те, кто исполняют преступные приказы русских генералов – рабы.
Молчание как стратегия выживания
Год назад, когда русские танки уже шли к Киеву, весь мир удивлялся, почему нет массовых антивоенных протестов в России, почему на улицы выходят только одиночки. Я объяснял это страхом. Молчание – это русская стратегия выживания. Те, кто тогда протестовал – сидят в тюрьме. Так – молчанием – русские выживали в течение поколений. Пушкин сформулировал этот русский способ жизни в последней строке своего исторической драмы «Борис Годунов»: «Народ безмолвствует». И с началом агрессии против Украины народ «безмолвствовал». Но вот осенью началась массовая мобилизация и объяснить страхом тот факт, что сотни тысяч русских послушно отправились убивать украинцев и быть убитыми, уже невозможно. Это что-то другое, глубже, страшнее.
Я вижу только одно объяснение: моя страна выпала из времени. В 21 веке современный человек сам несет ответственность за решение, что есть добро и что есть зло. И если он видит, что его страна и его народ ведет подлую позорную войну, он будет против своей страны и против своего народа. Но большинство русских ментально живет еще в прошлом, когда люди ассоциировали себя со своим племенем. Наше племя всегда право, а остальные племена – наши враги и хотят нас уничтожить. Мы не несем никакой ответственности, мы ничего не решаем, за нас все решает вождь/хан/царь.
Если враги – фашисты из Украины и НАТО - нападают на нашу родину, то мы идет ее защищать, как защищали ее от немецких фашистов наши деды. Чувство любви к родине, прекрасное чувство патриотизма использовали в своих целях все диктаторы. Мой отец думал, что защищает свою родину от гитлеровского режима, а защищал такой же фашистский режим Сталина.
Только полное поражение
Русские сейчас идут на войну, как им объяснила путинская пропаганда, защищать свою родину от «европейского и американского нацизма», и не понимают, что защищают власть криминальной банды в Кремле, которую взяла всю страну в заложники.
Выход только один – нанести путинскому режиму военное поражение. Поэтому демократические страны должны помогать украинцам всем, чем возможно, и прежде всего оружием. После войны весь мир придет вам на помощь восстанавливать разрушенное, и страна сможет возродиться.
А Россия будет лежать в руинах экономики и в руинах сознания. Новое рождение моей страны возможно только через полное уничтожение путинского режима. Империю необходимо ампутировать из русского человека, как злокачественную раковую опухоль. Этот «час ноль» жизненно необходим России. У моей страны будет будущее, только если она пройдет через тотальное поражение, как это было с Германией.
Слава Украине!