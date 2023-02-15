МИХАИЛ ШИШКИН ⟩ Дорогой украинский друг, они украли у нас язык, и выход теперь лишь один

В планы Генерального Штаба входил отказ НАТО защищать вас своими вооруженными силами, и НАТО этот план Путина в первые дни войны выполнило. Не согласились с планами Путина вы, украинцы.

Вы не сдались, не встретили его танки цветами. Вы защищаете не только свою свободу и человеческое достоинство, сейчас вы защищаете свободу и человеческое достоинство всего человечества. Вас нельзя победить, потому что войну решают не количество танков и ракет, а сила любви к свободе. Вы – свободные люди, а те, кто исполняют преступные приказы русских генералов – рабы.

Молчание как стратегия выживания

Год назад, когда русские танки уже шли к Киеву, весь мир удивлялся, почему нет массовых антивоенных протестов в России, почему на улицы выходят только одиночки. Я объяснял это страхом. Молчание – это русская стратегия выживания. Те, кто тогда протестовал – сидят в тюрьме. Так – молчанием – русские выживали в течение поколений. Пушкин сформулировал этот русский способ жизни в последней строке своего исторической драмы «Борис Годунов»: «Народ безмолвствует». И с началом агрессии против Украины народ «безмолвствовал». Но вот осенью началась массовая мобилизация и объяснить страхом тот факт, что сотни тысяч русских послушно отправились убивать украинцев и быть убитыми, уже невозможно. Это что-то другое, глубже, страшнее.